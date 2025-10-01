La Guardia Civil desmantela tres plantaciones de marihuana en un paraje escondido de este pueblo de León

Una de las plantaciones desmantelada por la Guardia CivilG. C.

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Puebla de Lillo ha detenido a dos personas tras localizar en un paraje de ese término municipal tres plantaciones de marihuana con una aprehensión total de 35 plantas.

En el marco de las investigaciones que lleva a cabo la Guardia Civil para la erradicación del cultivo de esta droga, a finales del pasado mes de septiembre se tuvo conocimiento de la existencia de tres plantaciones “outdoor” ilegal de cannabis distantes unos 40 metros entre una y otra, en una zona rural muy amplia, y escondidas entre mucha maleza para dificultar su emplazamiento.

Realizadas diversas gestiones e indagaciones, y una vez recopilados los indicios suficientes incriminatorios, se procedió - previa autorización de la autoridad judicial – al decomiso de un total de 35 plantas de marihuana y a la detención de dos varones como presuntos autores de un delito contra la Salud Pública (cultivo o elaboración de marihuana).

Detenidos, diligencias y efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 01 de Cistierna.