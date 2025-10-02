La Junta adjudica las obras finales del Centro de Salud que tendrá Sahagún

Vista de las instalaciones en obras del centro de salud de Sahagún en una imagen del año pasado.acacio díaz

La Gerencia Regional de Salud ha adjudicado la finalización de las obras del Centro de Salud de Sahagún a la empresa Proyección Galicia S.A. por un importe de 3.585.873 euros y con un plazo de ejecución de 12 meses.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha explicado que las nuevas instalaciones serán modernas y funcionales para mejorar la asistencia sanitaria de toda la comarca y ha concretado que en la zona destinada a consultas se ubicarán tres despachos de Medicina General, tres de Enfermería, dos áreas polivalentes, una sala de curas y otra pensada para procedimientos específicos.

La atención infantil contará con dos estancias diferenciadas: una para el pediatra y otra para la enfermera y el edificio incorporará también servicios especializados, según ha informado a Europa Press en un comunicado la delegación territorial de la Junta en León.

Otros servicios

Asimismo, habrá un espacio de rehabilitación con una consulta de fisioterapia y una sala que integrará tres boxes, mientras que en el área de profilaxis obstétrica se dispondrá de una consulta de matrona junto a una sala de usos múltiples.

El espacio de salud pública contará con dos despachos para veterinarios, uno destinado al farmacéutico y un almacén de muestras, además de una sala de extracción y un laboratorio. En cuanto a la parte administrativa, estará compuesta por despachos de coordinación, una zona de apoyo, archivo, biblioteca, sala de reuniones y un espacio específico para docencia y conferencias.

Finalmente, la atención urgente dispondrá de un área de Atención Continuada formada por dos consultas, una sala polivalente de emergencias, otra de curas, un office y tres dormitorios con aseo para los profesionales. Se completará con un área de Soporte Vital Básico que incluirá vestuarios, sala de estar, dos habitaciones y un garaje para la ambulancia.

El nuevo Centro de Salud de Sahagún supondrá un incremento del 111 % en los espacios asistenciales, que pasarán de 36 a 76, con un total de 1.890 metros cuadrados, frente a los 472 metros del centro actual.

La Consejería de Sanidad sacó a licitación, el pasado mes de junio, la finalización de las obras de este nuevo centro de salud de la localidad de Sahagún con un presupuesto base de licitación sin impuestos de 2.963.531,22 euros, tal y como informó entonces la Junta de Castilla y León en una nota de prensa.

El parón

La paralización de las obras de esta infraestructura se dio después de más de un año de espera en la que el expediente abierto por esta situación se encontraba en el Consejo Consultivo de Castilla y León a la espera de su resolución. Esta situación de inactividad se vió favorecida por el abandono de la empresa constructora a la que había sido adjudicado el contrato, argumentando que el incremento del coste de los materiales hacía inviable el proyecto, tras haber sido la única compañía en presentarse al concurso y pujar mil euros por debajo del precio de licitación. Ahora se da luz verde con un paso más para que las obras dejen paso a un nuevo centro.