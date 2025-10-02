Concedido otro paquete de 315 ayudas de 500 euros para familias desalojadas por los incendios

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno celebrado hoy dio luz verde a la concesión directa de 315 subvenciones, por importe de 500 euros cada una y un total de 157.500 euros, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios. Esta medida, a la que se han destinado ya 574.500 euros para un total de 1.149 familias está recogida en el Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.

La ayuda se concederá en alguno de estos tres supuestos: unidad familiar empadronada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León; propietario de una vivienda situada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León; y unidad familiar que haya sido desalojada de la localidad por un incendio en Castilla y León y, no encontrándose en ninguno de los dos supuestos anteriores, esté emparentada hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, con una persona empadronada en la localidad.

Los tres supuestos se refieren a localidades que se han evacuado con motivo de los incendios forestales y así se ha determinado por las Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.