Santa María del Páramo impulsa la mejora integral de la calle Alcalde José Tagarro Garmón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local de Santa María del Páramo ha aprobado la licitación de las obras de renovación de la calle Alcalde José Tagarro Garmón, una actualización que supondrá una inversión de 39.920 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

El proyecto tiene como objetivo la modernización y adecuación de los viales a las necesidades de accesibilidad y movilidad sostenible actuales, con la reparación integral de pavimentos, aceras, señalización horizontal y vertical, además de la mejora de infraestructuras subterráneas.

En la actualidad, la calle presenta un notable deterioro: pavimentos obsoletos, aceras reducidas que no cumplen la normativa vigente sobre accesibilidad y una ordenación de tráfico deficiente.

Con esta intervención se llevará a cabo la renovación de pavimentos con aceras de hormigón frastasado y calzada asfáltica. Implantación de aceras más amplias, adaptadas a la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Reordenación del tráfico y aparcamientos, con sentido único de circulación. Nueva señalización horizontal y vertical. Elementos de drenaje superficial y canalización subterránea y arquetas para alumbrado público, baja tensión y telecomunicaciones.

La alcaldesa, Alicia Gallego, ha destacado que “estas obras se enmarcan en nuestro compromiso con un municipio más accesible, moderno y sostenible, en el que los peatones ganan espacio y seguridad”.

Con esta actuación el ayuntamiento continúa desarrollando pequeñas pero decisivas mejoras en la red de viales municipales, avanzando hacia un modelo urbano más cómodo, seguro y adaptado a las personas.