Un nuevo fuego se declara en Tabuyo del Monte

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del incendio

Las Brif de Tabuyo del Monte trabajan en el lugar donde se ha originado el foco.

Las Brif de Tabuyo del Monte trabajan en el lugar donde se ha originado el foco.BRIF TABUYO

Este jueves, un incendio de nivel 0 se ha declarado en Tabuyo del Monte, una localidad del municipio de La Bañeza en la provincia de León. Las alarmas sonaron a las 19:09, alertando a las autoridades sobre el fuego.

Inmediatamente, se han movilizado nueve medios de extinción al lugar: 2 agentes medioambientales, 2 cuadrillas terrestres, 1 autobomba, 2 brigadas de refuerzo (brif) y 2 helicópteros.

El fuego que ha sido intencionado fue extinguido a las 20:30. El incendio ha afectado a 0,2 hectáreas. 

Otros fuegos

Este mismo jueves también hubo otros focos en Matadeón de los Oteros, Fuentes de los Oteros y Villar de las Traviesas. El más grande de ellos es el incendio de Villar de las Traviesas, que ha movilizado a 18 medios. 

Incendio en Villar de las Traviesas.

