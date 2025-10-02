Un nuevo fuego se declara en Tabuyo del Monte

Las Brif de Tabuyo del Monte trabajan en el lugar donde se ha originado el foco.BRIF TABUYO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este jueves, un incendio de nivel 0 se ha declarado en Tabuyo del Monte, una localidad del municipio de La Bañeza en la provincia de León. Las alarmas sonaron a las 19:09, alertando a las autoridades sobre el fuego.

Inmediatamente, se han movilizado nueve medios de extinción al lugar: 2 agentes medioambientales, 2 cuadrillas terrestres, 1 autobomba, 2 brigadas de refuerzo (brif) y 2 helicópteros.

El fuego que ha sido intencionado fue extinguido a las 20:30. El incendio ha afectado a 0,2 hectáreas.

Otros fuegos

Este mismo jueves también hubo otros focos en Matadeón de los Oteros, Fuentes de los Oteros y Villar de las Traviesas. El más grande de ellos es el incendio de Villar de las Traviesas, que ha movilizado a 18 medios.