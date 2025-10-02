Santa María moderniza su casco urbano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local de Santa María del Páramo ha aprobado la licitación de las obras de renovación de la calle Alcalde José Tagarro Garmón, un proyecto clave dentro de la estrategia municipal de modernización de la red viaria. La actuación contará con una inversión de 39.920 euros y un plazo de ejecución estimado de dos meses, lo que permitirá acometer una transformación integral de esta céntrica vía.

El proyecto tiene como finalidad adecuar la calle a las necesidades actuales de accesibilidad y movilidad sostenible. Para ello se ejecutará la reparación completa de los pavimentos y aceras, la sustitución y mejora de la señalización horizontal y vertical y la modernización de infraestructuras subterráneas. Esta intervención dará respuesta a las carencias que presenta la calle en la actualidad, como pavimentos deteriorados, aceras reducidas que no cumplen la normativa vigente en materia de accesibilidad y una ordenación del tráfico deficiente que afecta tanto a peatones como a vehículos.

Las obras supondrán la renovación de la calzada con pavimento asfáltico y la construcción de nuevas aceras de hormigón fratasado, más amplias y adaptadas a la normativa de accesibilidad, lo que permitirá suprimir barreras arquitectónicas y facilitar la movilidad de las personas con dificultades de desplazamiento. La reordenación del tráfico y de los aparcamientos con un único sentido de circulación contribuirá, además, a mejorar la fluidez y la seguridad viaria.

La actuación contempla también la instalación de una nueva señalización horizontal y vertical para ordenar de forma más eficiente la convivencia entre vehículos y peatones, así como la incorporación de elementos de drenaje superficial que eviten acumulaciones de agua en episodios de lluvia. De igual manera, se llevará a cabo la canalización subterránea con arquetas para alumbrado público, baja tensión y telecomunicaciones, garantizando unas infraestructuras modernas, eficientes y preparadas para el futuro.

La alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego, destacó la importancia de este proyecto, señalando que «estas obras se enmarcan en nuestro compromiso con un municipio más accesible, moderno y sostenible, en el que los peatones ganan espacio y seguridad».