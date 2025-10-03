Laguna Dalga aprueba obras en el municipio por 166.504 €

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 17 de septiembre de 2025 el proyecto de obras en zonas de equipamiento de Laguna Dalga, San Pedro de las Dueñas y Soguillo del Páramo, con un presupuesto base de licitación de 166.504,20 euros. El proyecto, enmarcado en el Plan Provincial de Cooperación Municipal 2024-2025, se somete ahora a exposición pública en la Secretaría municipal durante veinte días hábiles., plazo en el que los interesados podrán presentar sus alegaciones.