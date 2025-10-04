Investigan un posible taller clandestino en Riello

Una disputa familiar de la localidad de Riello, termina con una denuncia por un supuesto taller clandestino en unas cocheras comunes, cuya investigación se encuentra ya en manos del Seprona de Villablino y se han abierto las diligencias oportunas.

El denunciante, cuyas iniciales corresponden a E.A.C. afirma que su primo le agredió, tras plantearle una cuestión relativa al uso de dicha cochera, de uso comunal «lejos de atender la cuestión de buena fe y convivencia»el denunciado supuestamente le atacó verbalmente. La tensión subió de nivel cuando el denunciado le avisa que «la cochera, de propiedad común, no podía ser utilizada como taller clandestino ni como almacén de vehículos, ya que ello impide el libre acceso y tránsito» a lo que el denunciado supuestamente responde agrediendole fisicamente. Una pelea familiar que ya habían vivido situaciones de conflicto anteriormente.