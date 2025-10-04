Feve deja “tirados” a veinte pasajeros en Burgos que viajaban de Cistierna a Bilbao por la aparición de un tronco en la vía

El tren de Feve con destino a Bilbao dejó en la tarde de este sábado varados a cerca de 20 pasajeros que salieron de Cistierna a las 15.00 horas, y que deberían haber llegado a la capital vasca a las 21.40 horas.

Al parecer, el trayecto se vio interrumpido por la existencia de un tronco en la vía, a la altura de la localidad de Espinosa de los Monteros, provincia de Burgos.

DL

El tren, con los pasajeros en su interior quedó al menos una hora detenido, hasta que con la ayuda de vecinos de la localidad burgalesa lograron apartar de la vía el tronco.

Fue entonces cuando, según la versión de los viajeros, el maquinista les comunicó que ya se había excedido de su jornada laboral, por lo que les invitó a desalojar el tren y a esperar a que un autobús les recogiera en la estación de Espinosa de los Monteros para llevarles a Bilbao.

Según fuentes de Feve, efectivamente la aparición del tronco obligó al maquinista a bajar del tren y a comprobar el estado de la vía, tiempo en el que excedió su jornada laboral, por lo que se acordó un plan alternativo por carretera.

La indignación de los pasajeros era considerable, ya que pasadas las 21.30 horas, el autobús dispuesto por Feve finalmente les recogió para continuar por carretera el trayecto hasta Bilbao, donde llegaron a altas horas de la noche.

No se trata de un caso aislado, pues FEVE ya ha registrado varios incidentes en los últimos meses.