Papá Noel instalará en Almanza un punto de recepción de niños del 22 de noviembre al 25 de diciembre

El Ayuntamiento de la localidad leonesa de Almanza recibió una misiva de Papá Noel en la que el conocido personaje navideño reclama la cesión temporal del torreón medieval para instalar un punto de recepción de niños esta navidad, concretamente del 22 de noviembre al 25 de diciembre.

El objetivo de Santa Claus es el de contar con un espacio para conocer de primera mano las peticiones de todos los niños de León y otros territorios cercanos de cara a las próximas fechas navideñas.

“Como cada año en estas fechas, mi labor de preparación y reparto de regalos requiere un lugar especial desde el que organizarme, almacenar los paquetes y recibir con alegría a los niños. Este año me encantaría que ese hogar temporal fuera el Torreón de Almanza, un espacio lleno de historia y magia que encaja a la perfección con el espíritu navideño”, expone Papá Noel en su carta.

Desde el Ayuntamiento de Almanza se recibió con “mucha satisfacción” el ofrecimiento de Papá Noel y, como este solicitó en su misiva, se cederán las instalaciones entre el 22 de noviembre y el 25 de diciembre, convencidos de que supondrá “un nuevo aliciente para visitar un pueblo que se ha convertido en una de las indiscutibles capitales navideñas de la provincia leonesa y de todo el noroeste de España”.

Almanza fue reconocido hace algunos años como Pueblo Europeo de la Navidad, convirtiéndose en la única localidad leonesa que cuenta con este reconocimiento y una de las pocas de toda España. Debido a la proximidad de las celebraciones, el Ayuntamiento y grupos de vecinos ya están inmersos en los preparativos de una campaña navideña que, como en anteriores ocasiones, estará cargada de sorpresas.