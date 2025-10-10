Pardo reclama que no tributen las ayudas para reconstruir viviendas afectadas por los incendios

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La directora general de Vivienda de la Junta, María Pardo, ha pedido al Gobierno central que los vecinos que sean beneficiarios de las ayudas que el ejecutivo autonómico destina a la rehabilitación de viviendas afectadas por los incendios no tengan que tributarlas en la declaración de la renta.

Así lo ha trasladado Pardo en declaraciones a los periodistas durante su visita al municipio leonés de Castrocalbón, en donde se rehabilitarán veintitrés edificios, doce viviendas y once edificaciones complementarias.

Pardo ha explicado que el gobierno autonómico destinará un total de 4,2 millones de euros en ayudas directas a familias.

Entre ellas destacan las que cubren hasta 240.000 euros para viviendas, edificaciones complementarias y recuperación de enseres.

"Las familias tienen libertad para reconstruir sus casas como quieran, siempre que el dinero que proporciona el gobierno autonómico se destine a la recuperación de una vivienda, sin perjuicio de que sea o no su residencia habitual", ha señalado. Las primeras labores que ya se han llevado a cabo en este municipio han consistido principalmente en el desescombro de las casas que el fuego calcinó el pasado mes de agosto. A partir de ahora, las familias deberán presentar un proyecto y encontrar una empresa que se haga cargo de su reconstrucción, así como solicitar la correspondiente autorización administrativa para esos trabajos, ha explicado Pardo, quien ha confiado en que «en un año y medio» puedan estar finalizadas las nuevas edificaciones. Pardo ha matizado que la Junta de Castilla y León también asume el coste del realojo de las familias afectadas mientras se reconstruyen sus viviendas, con hasta quinientos euros al mes para el pago, por ejemplo, de los alquileres.