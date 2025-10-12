Las estrategias para asentar población centran el VII congreso del Diario de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Diario de León organiza la próxima semana la séptima edición del Congreso sobre Despoblación, el primer foro de debate público surgido en la provincia y que se ha consolidado como el punto de encuentro de administraciones públicas, empresas y actores sociales para analizar las debilidades y fortalezas que condicionan el reto demográfico en León.

Nueve mesas redondas, moderadas por periodistas del Diario de León, y seis ponencias conforman este séptimo congreso, que bajo el lema ‘Tomar conciencia, reflexionar, dar respuesta...’ se desarrollará el martes 14 y el miércoles 15 de octubre en el Club de Prensa de Diario de León y que será emitido en directo a través de la edición digital del periódico, www.diariodeleon.es.

Este nuevo encuentro será presentado a las 10.00 horas de este martes por el director del Diario, Joaquín S. Torné, que dará la bienvenida a los 34 participantes que se reúnen en esta edición y que aportarán su visión sobre las diversas temáticas que se analizarán en el congreso.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, será el encargado de pronunciar la ponencia inaugural el martes, a partir de las 10.05 horas. Durante esta primera jornada también intervendrán la directora genreal de FOES y representante de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSGA), Marián Fernández Vicente, (12.35 horas) y el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, Graciliano Estrada (17.00 horas).

Las mesas redondas de este martes versarán, en la sesión de mañana, sobre los servicios esenciales para satisfacer las necesiidades básicas de los habitantes de los pueblos, las estrategias de los ayuntamientos para frenar la despoblación, la mejora de las comunicaciones y el transporte y la implicación de las empresas y entidades que se comprometen con el territorio.

Por la tarde, se abodará la puesta en valor de la vida rural frente a la urbana, así como el papel del turismo como palanca del cambio.

La jornada del miércoles 15 comenzará, a las 10.00 horas, co la conferencia del presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, al que seguirá la intervención, a partir de las 10.30 horas, del presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia. La tercera ponencia de esta sesión será la de clausura, a cargo del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, que intervendrá en directo a partir de las 14.00 horas.

Entre medias, seguirán desarrollándose las mesas redondas programadas en este congreso. Así, se analizará el impacto que tienen las poblaciones cabecera de comarca en el desarrollo de sus respectivos territorios y una segunda parte del debate del papel de las empresas en el medio rural. La creación de empleo en los pueblos, las ayudas para impulsar nuevos puestos de trabajo y las medidas que aún se pueden abordar para dar respuesta a una de las necesidades más acuciantes que demanda el medio rural.

Este nuevo foro ha sido posible gracias a la implicación de todos los patrocinadores, la Junta de Castilla y León, Caja Rural y la Diputación de León, así como del resto de colaboradores, actores imprescindibles para el desarrollo de un debate necesario para avanzar en las políticas que necesita la provincia.

Como en las anteriores ocasiones, la asistencia al congreso es gratuita, con entrada libre hasta completar el aforo.