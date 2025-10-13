La Bañeza ofrece nuevas formaciones sobre tecnología

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza, en colaboración con el programa CyL Digital, ha puesto en marcha dos nuevas propuestas formativas con el objetivo de fomentar el desarrollo de competencias digitales y facilitar el uso de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana.

CyL Digital, que en La Bañeza depende de la Concejalía de Desarrollo Económico de Elena Baílez, es una iniciativa de la Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta de Castilla y León, abierta a todos los ciudadanos de la comunidad. A través de este programa, se promueven actividades de sensibilización, formación y asesoramiento para mejorar las habilidades digitales y aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.

En La Bañeza, el centro CyL Digital se encuentra ubicado en el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas, y forma parte de la oferta educativa y tecnológica que impulsa el Ayuntamiento, junto a otras iniciativas como el Aula Mentor, el CIS, los cursos para la obtención de la ESO o el Aula Virtual de la Uned, con el propósito de ofrecer a la ciudadanía oportunidades de aprendizaje continuo tanto para su desarrollo personal como profesional.

En detalle

Dentro de esta programación, se ha organizado el ‘Demo Day: Carpeta Ciudadana y MiDNI en el móvil’, un taller gratuito que se centrará en el uso de la Carpeta Ciudadana y el DNI en el móvil (MiDNI). Tendrá lugar el 20 de octubre, de 11:00 a 13:00 horas, en el Centro Cultural Tierras Bañezanas. La entrada será libre hasta completar aforo y las inscripciones deberán realizarse a través del Ayuntamiento. Otro programa formativo es ‘Aplicaciones para mejorar la memoria’, un curso en el que se abordará el uso de aplicaciones digitales destinadas a estimular y fortalecer la memoria. Será los dóas 22, 23, 29 y 30 de octubre, de 10:00 a 12:00 horas, también en el Centro Cultural Tierras Bañezanas.