El Itacyl estudiará modernizar el agua subterránea del Órbigo-Eria

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El director general del ITACyL, Rafael Sáez, se reunió con los integrantes de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (Cuas) del Órbigo-Eria, oficialmente constituida, para informarles de los pasos que tienen que seguir para poder llevar a cabo el proceso de modernización de su zona de regadío.

El director comprometió la elaboración, por parte del ITACyL, de un estudio técnico y económico preliminar que analice las distintas alternativas existentes, así como el trabajo conjunto para tener a punto las condiciones necesarias que permitan iniciar, en el momento que sea oportuno, el proceso de concentración parcelaria.

Asimismo, y tras transmitirles que la reconversión de la estructura parcelaria es un paso necesario para poder abordar la modernización con garantías, también ofreció la colaboración del instituto dependiente del Gobierno autonómico para evaluar las posibles fuentes de financiación, tanto autonómicas como nacionales o europeos, que pudieran facilitar la ejecución del proyecto.

La superficie que compone esta comunidad, que integra un total de ocho municipios de las provincias de León y Zamora (Alija del infantado, Coomonte, Fresno de la Polvorosa, Maire de Castroponce, Morales del Rey, Santa María de la Vega, Villabrázaro y Villaferrueña), asciende a 1.333 hectáreas repartidas en casi 2.000 parcelas, y cuenta con una concesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de 5,3 hectómetros cúbicos, lo que resulta insuficiente para atender con garantías las necesidades de la zona regable, informa Ical.

Por este motivo, desde la Junta se les ha transmitido que, a la espera de conseguir un mayor caudal hídrico, la mejora de la competitividad de sus explotaciones pasa por «optimizar los recursos con los que cuentan a partir de la modernización de sus infraestructuras de riego».

Sáez reafirmó la disposición de la Junta para desarrollar un proyecto «integral» que combine la modernización con la concentración parcelaria, en coordinación con la planificación hidrológica. En este sentido, destacó que el «compromiso» de la Junta con el regadío, «ha permitido, entre otros, iniciar actuaciones de transformación o modernización en 30.000 nuevas hectáreas en la presente legislatura, con una inversión superior a los 350 millones de euros».

El origen

El riego en esta vega se encuentra muy limitado en las aguas superficiales, debido a los acusados estiajes que sufre el río Eria, al carecer de regulación. Por ese motivo, se utilizan mayoritariamente para el riego las aguas subterráneas, procedentes del aluvial.

No obstante, el mayor problema que existe en la zona es el uso de los pozos que toman agua del aluvial, ya que muchos de ellos no cuentan con derecho de extracción. Para poder solucionar este problema y garantizar el uso del agua a todos los usuarios, durante un encuentro mantenido en abril de 2024 se apostó por la constitución de la Cuas Órbigo-Eria como la opción más favorable. De esta manera, pueden aglutinar en la misma a todos los usuarios de aguas subterráneas de los municipios afectados, de forma que unos aportarían los derechos vigentes de los que disponen y otros aportarían sus tierras. Así, se conformaría una superficie potencial de riego