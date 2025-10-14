Las claves del reto demográfico se debaten desde hoy en Diario de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Club de Prensa de Diario de León acoge desde este martes el séptimo Congreso sobre Despoblación de Diario de León que, bajo el lema ‘Tomar conciencia, reflexionar, dar respuesta...’, se desarrollará hasta el miércoles con emisión en directo en la edición digital del periódico, www.diariodeleon.es.

La cita será presentada por el director del Diario de León, Joaquín S. Torné, a partir de las 10.00 horas, quien dará paso a la conferencia inaugural que pronunciará el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. En esta jornada también intervendrán la directora general del FOES y representante de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSGA), Marián Fernández Vicente, a las 12.35 horas, y el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, Graciliano Estrada, a las 17.00 horas.

Las mesas redondas de este martes contarán con la participación de alcaldes y concejales de la provincia de León, representantes del mundo empresarial y financiero y agricultores. Los debates abordarán, en la sesión de mañana, los servicios esenciales para satisfacer las necesiidades básicas de los habitantes de los pueblos, las estrategias de los ayuntamientos para frenar la despoblación, la mejora de las comunicaciones y el transporte y la implicación de las empresas y entidades que se comprometen con el territorio.

Por la tarde, el contenido de los dos foros programados se centrará en la puesta en valor de la vida rural frente a la urbana, y en el papel que juega el turismo como palanca del cambio para la economía provincial.