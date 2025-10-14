Rubén Rodríguez: "El reto demográfico tiene solución si se lleva trabajo a los pueblos"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Rubén Rodríguez, ha pronunciado la ponencia inaugural del VII Congreso sobre Despoblación de Diario de León, en sustitución del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha tenido que acudir al Consejo de Gobierno extraordinario en el que se aprobarán los presupuestos de la Junta para 2026.

En su intervención, Rodríguez ha destacado que que el reto demográfico "sí tiene solución", pero requiere de una "intención al unísono y coordinada de todas las Administraciones" y vencer la indiferencia de los poderes institucionales. Rodríguez, que ha basado su visión en 16 años de experiencia como alcalde, ha señalado que la despoblación se originó por los cambios productivos que provocaron la falta de trabajo y el abandono de las tareas del campo, tareas que ahora se revelan "insustituibles".

El viceconsejero ha detallado las complejidades territoriales de Castilla y León, el territorio más extenso de España con una baja densidad y una alta fragmentación administrativa. A pesar de este panorama, ha asegurado que, corrigiendo los motivos y reconociendo que "la calidad de vida está en nuestros pueblos", el problema es resoluble. Destacó las acciones de la Junta, como la creación del Consejo de Dinamización Demográfica y la Estrategia de Sostenibilidad Demográfica y Territorial.

Rodríguez ha hecho hincapié en el esfuerzo fiscal y en servicios de la Junta. En materia fiscal, ha mencionado la fiscalidad favorable y diferenciada para el mundo rural, incluyendo importantes reducciones en el Impuesto de Transmisiones para empresas (2% frente al 8% general) y jóvenes agricultores. También ha resaltado las ayudas a la natalidad más altas de España y las medidas en vivienda, como avales, descuentos y ayudas al alquiler de hasta el 75% para jóvenes que se empadronen en el medio rural. En servicios, ha defendido el modelo sanitario con la red de consultorios locales más extensa de España (más de 3.600) y el sistema educativo, reconocido a nivel internacional por su equidad. Subrayó, además, el programa de transporte a la demanda y la tarjeta única "Busil", que permite a los empadronados viajar gratis en las rutas autonómicas.

No obstante, el viceconsejero ha concluido que las soluciones deben ir más allá del ámbito autonómico, haciendo un llamamiento al Gobierno central y ha resaltado la necesidad de infraestructuras de transporte eléctrico que faciliten energía limpia y barata a los polígonos, dado que Castilla y León es líder en energías renovables y produce un 50% más de lo que consume. Su reflexión final se ha centrado en el empleo, proponiendo una discriminación positiva fiscal real a nivel nacional para atraer empresas: "¿Qué pasaría si el Impuesto de Sociedades tuviera una reducción importante, vamos a poner un 50%, para aquellas empresas que se establecieran en el mundo rural?".

Finalmente, Rodríguez ha aseverado que, si bien la Junta está manteniendo los servicios por ley, "nos falta solucionar un solo problema, y es el trabajo".