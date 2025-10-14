Compromiso, promoción y conectividad como herramientas para el cambio

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La primera jornada del VI Congreso Diario de León sobre despoblación cerró la sesión matinal con una mesa redonda en la que, bajo el título ‘Empresas y entidades comprometidas con el territorio (I), se abordaron tanto las necesidades de las compañías y entidades como su aportación en el medio rural.

En ella participaron José Marcos Fernández, alcalde de Villamañán, Fernando Bandrés, director general de Cupa Pizarras y Noelia Brandon de Ineco Rural TIC.

El alcalde de Villamañán expuso que, para su municipio, la despoblación no es un problema, si bien “nos gustaría tener más población y para eso es necesario que las empresas se asienten”.

A este respecto, recordó como una gran empresa se asentó en el municipio “y lo hicieron porque apostaron por el mundo rural, por la zona en un pueblo muy pequeño donde han apostado fuerte, pero no les dijeron que se asentasen aquí porque les iban a dar algo a cambio”, explicó.

Para José Marcos Fernández, serían necesarias “más ayudas para servicios y facilitar licencias, vivienda…”.

Sobre los nómadas digitales, señaló que “sí que hay en Villamañán, “pero en las pedanías no nos llega la fibra y lo primero que habría que hacer es que internet llegase a todos los rincones para que la gente lo encontrase más atractivo. Pero cuando no hay gente a las empresas no es interesa”.

Brecha generacional

En cuanto a la brecha generacional con respecto a la tecnología expuso una realidad con la que estaban de acuerdo el resto de componentes de la mesa: a la gente mayor le cuesta un poco más, pero estamos dando formación para solucionarlo. Tienen buena intención, pero les faltan los medios. Nosotros tenemos instalaciones, aunque nos falta el material”.

Según el regidor, falta de mano de obra en el medio rural, pero también hay un problema de vivienda. “Mucha gente está dispuesta a venir a vivir al pueblo, pero cuando llegas te encuentras con que no tienes vivienda ni para alquiler ni para compra la cosa se complica”, añadió que “falta el lugar en el que vivir y desde el Ayuntamiento llevamos tiempo pidiendo esto porque, si no lo encuentras, te vas a otro sitio”.

Otro de los temas que se trató en la mesa redonda fue el relevo generacional en el campo. “Cada vez se está abandonando más el campo y hay jóvenes que se han quedado con el negocio de sus padres, pero es complicado, sobre todo la ganadería, que es muy esclava”. ¿Inmigración como solución? “Ahora mismo sí”.

La promoción de León fuera de sus fronteras puede ser un revulsivo a la hora de luchar contra la lacra de al despoblación. A esto se refirió también José Marcos Fernández: “Históricamente lo hemos hecho muy mal, pero últimamente se están dando grandes pasos a la hora de vender León por el mundo. Se están dando pasos, pero hay que hacer mucho más”, aclaró.

Y dejó su particular receta contra la despoblación: “Reitero el hacer más atractivos a los municipios, desde lo social, turístico y también economómico. En su caso, “el Ayuuntamiento ayuda a la gente a asentarse y darle servicios y si das servicios y la gente está contenta, se viene al pueblo, pero sin servicios es muy difícil, estás abocado a morir. Pido a las administraciones que se involucren hasta con el pueblo más pequeño”.

Por su parte, Noelia Brandon, representante de Ineco Rural TIC, entidad que apuesta por la digitalización, aseguró ser “una enamorada de León por sus recursos” y recordó que Ineco Rural TIC “es para toda España”.

Explicó que “no nos cuesta encontrar nómadas digitales, voluntarios dentro de Ineco, que quieran desplazarse a otros municipios para aportar su contribución” y que “uno de los requisitos de este programa es poder contar con estas herramientas y hasta ahora no tenemos dificultad para encontrar territorios que no tienen 5G, aunque hay trabajo que hacer en este sentido”.

Apuesta por el teletrabajo

Apostó por el teletrabajo porque “puede conseguir asentar población con empleados y trabajadores que salgan de las grandes ciudades”. En este sentido, defendió que “una apuesta de las empresas, un cambio de cultura empresarial para ver que el teletrabajo contribuye a impulsar territorios donde se necesita población”.

En cuanto a la IA como herramienta para impulsar estas zonas, la encuentra “positiva y puede contribuir a potenciar y modernizar cualquier proceso. Pero no solo la IA sino cualquier cuestión que tenga que ver con la digitalización”. Brandon aseguró que en Ineco “desarrollamos talleres sobre IA y extendemos estos conceptos al medio rural porque eso hace que vayamos en el mismo tren y que nadie se quede atrás”.

“A las generaciones más longevas les está costando y es importante que haya gente que hable con ellos de cerca y a esto contribuye Ineco Rural TIC. Los nómadas digitales llegan a los pueblos y les reciben con los brazos abiertos”.

Entre sus propuestas, implantar recursos para que estas personas no sientan que están en una brecha digital y puedan hacer trámites sanitarios, por ejemplo. “Tenemos mucho que aportar desde Ineco en esa parte de conocimiento y de estar en el territorio”.

El lo referente al problema de vivienda, señaló que “no es algo que solo afecte a las zonas rurales, sino que hay que abordar a nivel nacional. No nos hemos planteado que si los nómadas digitales tienen problema de vivienda y no hemos tenido problemas en que los ayuntamientos alojen a los nómadas. No sé hasta qué punto la vivienda es un problema del medio rural”, se preguntó.

Formación e información

Una de las misiones de Ineco es "acudir a escuelas e institutos para dar formación e información sobre el buen uso de internet y ciberseguridad, Es bueno que todos nos formemos en estos campos. Y estos cursos despiertan mucho interés y muestran que la gente tiene ganas de aprender”.

¿Que echan de menos los nómadas digitales? “En general las experiencias son muy positivas porque sales de una ciudad como Madrid y llegas a un pueblo enmarcado en un paraje natural y creo que es un atractivo que se puede explotar desde los municipios. La gente está muy cansada de las grandes ciudades. No nos han trasladado ninguna dificultad importante, aunque en León el frío es uno de los temas que sí llaman la atención”, apuntó

Sobre las líneas en las que hay más estrategia de desarrollo en León, “congresos como este y el tema de energías renovables y cambio climático y también la adaptación y resiliencia a todos estos fenómenos puede ser una buena línea para explotar en León”

¿Cómo vende Ineco León? “La mejor manera que tiene León de venderse es la cercanía a la que encuentras todo de tu casa y puntos como ese es el que tiene que ensalzar León. También el medio rural porque León tiene un patrimonio natural impresionante que mucha gente no conoce. Y la gente está deseando vivir en ambientes distintos al de una gran ciudad”, remachó.

Por su parte, Fernando Bandrés, director general de Cupa Pizarras, explicó que “una empresa para apostar por un territorio necesita el territorio, para Cupa es muy importante. No sufrimos el problema de la despoblación, pero sí el de la mano de obra” y aprovechó para pedir colaboración entre empresas y administración con el fin de encontrar soluciones.

Cuestión de recursos

“Los mejores recursos de pizarra natural están en la zona en la que estamos y por eso no podemos estar en otro sitio. La mano de obra no se encuentra y la realidad es que hay menos gente en la zona y nos encontramos con esta problemática a todos los niveles :trabajo en las naves de elaboración, mano de obra cualificada, trabajo de oficina… para todos los puestos en general”, aseguró.

En cuanto a la despoblación, contar con los servicios necesarios es fundamental bajo su punto de vista, además de disponer “de una empresa que ofrezca trabajo estable y de calidad para que con esto puedan tener un proyecto de vida”.

Echa en falta “ver el entorno rural como un espacio en el que se pueda desarrollar una actividad de alto valor añadido y que al sector de la minería y de la pizarra se nos vea como una industria con futuro. Eso es lo que esperamos desde la administración”.

En su opinión, “hay que insistir en foros como este organizado por Diario de León para que la gente sepa que estamos embarcados en un proceso de digitalización que se nos quite esa idea de una empresa del siglo pasado. Contamos con tecnología puntera y generamos puestos y tecnología e innovación pensando en el siglo XXI y XXII”.

Para él, “disponer de una conexión a Internet es básico para que las máquinas puedan funcionar y medir de manera automatizada lo que están haciendo. Sin internet, esa automatización no sería posible. Es básico estar conectados”, y aquí añadió que, en el caso de Cupa, tienen una dificultad añadida que es que están en la montaña.

¿La IA es una oportunidad? "Lo vemos como una oportunidad, sí, para mí es una herramienta indispensable y hay que aprender a utilizarla bien. La aplicamos en al digitalización de la documentación y esperamos que eso nos permita ser más rápidos y también la usamos en el proceso productivo.

En lo referente al tema de la vivienda, tiene claro "que esa dificultad existe y la solución parece que pasa por poner a disposición de la gente más vivienda".

Otro de los puntos que se trataron en esta cuarta mesa redonda de la primera jornada fue el de la fiscalidad. Para Bandrés, "es una cuestión compleja y pedimos que nos apoyen y que nos vean como una industria con futuro, que se creen centros de formación especializada y necesitamos de la administración que los proyectos y trámites se gestionen de manera ágil porque esa falta bloquea proyectos y lo retrasa todo".

¿Qué infrestructuras le piden a la administración? "Comunicaciones y la posibilidad de acceso a Internet. Como comunicaciones, la AP-76 y una buena rede de carreteras en todo el entorno".

¿Nos vendemos mal los leoneses hacia fuera? "Quizás sí, puede ser un problema de falta de comunicación", argumentó

Explicó también que el compromiso de Cupa "viene dado por la ubicación de la materia prima desde el año 1892 creando empleo de calidad y desde 2015 ese compromiso se ha canalizado a través de la Fundación Cupa Group. Se trata también de devolver al entorno lo que el entorno nos da".

Comprometerse con el territorio requiere un esfuerzo y eso lo sabe el director general de Cupa Pizarras: "Es una dificultad el territorio a la hora de encontrar ciertos perfiles y hay que hacer un esfuerzo adicional para que la gente sepa lo bueno que hay en el entorno rural".

A la hora de vender León: "Este es un entorno que te permite salir de la competencia brutal de las grandes ciudades y gente de nuestro entorno quiere regresar a una buena oportunidad de trabajo y ese talento lo estamos consiguiendo recuperar".

Y una propuesta final: "Hacer ver con qué recursos cuenta la zona y contar con el talento local".