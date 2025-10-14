Conectividad y empleo destacan como factores decisivos para el auge poblacional

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La reivindicación del mundo rural ha sido una de las claves de la primera jornada del VII Congreso sobre Despoblación de Diario de León, un encuentro en que el debate ha comenzado con el enfoque optimista ofrecido por el director del Diario de León, Joaquín S. Torné. Desde esta perspectiva positiva también ha hablado el viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Rubén Rodríguez, quien concretó que la clave pasa por «llevar trabajo a los pueblos» y potenciar la calidad de vida que ofrece el medio rural. Este enfoque se refuerza con la idea de que los pueblos, especialmente los de León, son un atractivo pendiente de explotar.

También ha intervenido la directora general de FOES, Marián Fernández, que ha explicado el modelo de las provincias de Teruel, Soria y Cuenca para trabajar contra la despoblación, con proyectos para atraer talento y facilitar el retorno de profesionales que emigraron

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Graciliano Estrada, ha lanzado un mensaje de esperanza respecto a la mejora asistencial con la incorporación de médicos en los próximos años Una de las conclusiones más recurrentes ha sido la necesidad de mejorar la conectividad digital, esencial para asentar población, especialmente para los nómadas digitales y emprendedores. En los debates se ha coincidido en que la escasa conexión en muchas pedanías les resta atractivo. Las mesas redondas han girado en torno a las herramientas de atracción y el fomento del emprendimiento. La fiscalidad a medida y la dotación de servicios públicos de calidad han destacado como medidas irrenunciables. Entre los argumentos aportados destaca la necesidad de armar ayudas fiscales lo que incentivaría el asentamiento de parejas y jóvenes. Además, se ha hecho hincapié en que los servicios básicos —sanidad, educación, transporte— deben ser, como mínimo, equiparables a los de la ciudad. A esto se suma la necesidad de inversiones específicas en infraestructuras y la creación de un tejido social y político que forme parte de las decisiones del territorio. La jornada ha abordado la rentabilidad social y la calidad de vida en el medio rural, con la búsqueda de soluciones para la movilidad, la seguridad y la adecuación de impuestos.