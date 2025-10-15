Courel: "El medio rural no es el pasado, sino el futuro de nuestra provincia"

La segunda jornada del VII Congreso Diario de León Sobre Despoblación comenzó con la intervención de Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación tras la introducción de Joaquín Torné, director de Diario de León.

El presidente de la Diputación se refirió a lo ocurrido este verano en relación a las competencias de la institución que preside y representa y a las líneas generales como políticas provinciales. Ante los cuarenta ponentes de ayer y hoy en el congreso, a los que agradeció su presencia así como a Diario de León, organizador de las jornadas. Álvarez Courel valoró el lema de Tomar conciencia reflexionar y dar respuestas ¡como manera de revertir la situación, teniendo en cuenta que “León es una de las provincias más afectadas por la despoblación”, señaló. León cuenta con 446.000 habitantes, pero el máximo mandatario provincial indicó que el descenso de poblacióne es cada vez más moderado “gracias a las políticas de arraigo. Desde la Diputación seguimos teniendo la misma convicción. Cada euro tiene como destino final luchar contral la despoblación. Y lo hacemos a través de tres ejes de trabajo: el empleo, la vivienda y el fortalecimiento del tejido social y cultural. Nuestro presupuesto alcanza los 230 millones de euros, con incremento a las partidas en el mundo rural”, remarcó, además de recordar los remanentes y otros planes. Todo para movilizar más de cien millones en el mundo rural.

Álvarez Courel recordó la puesta en marcha de León Sostenible, alineado con la agenda 20 30. El centro de innovación León Sostenible es el eje y sirve para mejorar los servicios en el mundo rural, como el Banco Bus. Emprendiendo en mi pueblo, el Filandón Faramacéutico, la Hacendera de Proyectos, Repuebla, y otros proyectos fueron la prueba de las prestaciones que la Diputación pone en marcha para fomentar el desarrollo rural. El presidente de la Diputación explicó varios de los efectos reales de estos planes. “Sin empleo no hay fijación de población. Por eso nuestro plan de ocupabilidad e inserción laboral destina 8,2 millones de euros para general más de 800 puestos de trabajo en municipios de menos de 20.000 habitantes”. Ocio y espacios jóvenes son otro de los terrenos en los que la Diputación centra su actividad.

Gerardo Álvarez Courel reclamó medidas de la Junta para que los ciudadanos de las zonas rurales “no sean de segunda”.

En infraestructuras, Álvarez Courel remarcó que León es la segunda red provincial de carreteras más extensa de España, por encima de 3.300 kilómetros. Así como el plan de rehabilitación.

En definitiva, se trataba de exponer que la actividad de la Diputación tiene la lucha contra la despoblación como cabecera. El presidente recordó que esa lucha “la Diputación no pueda hacerla sola. entre otras cuestiones por falta de competencia legal, aunque asumimos incluso algunas de esas competencias que no son propias pero para las cuales no dejamos de exigir a la autoridad competente. en este caso, la Junta de Castilla y León la financiación correspondiente”, aseguró. Y también sumó a al gobierno de España en esas demandas.

Los incendios de este verano tuvieron su espacio en la intervención de Álvarez Courel cuando remarcó que este verano han ardido en León alrededor de 130.000 hectáreas y miles de personas tuvieron que ser desalojadas, además de los tres fallecimientos que por desgracia ocurrieron. “La junta de Castilla y León es la responsable competencial de todo lo relacionado con la prevención y extinción de los incendios forestales. Por tanto, a la vista de lo ocurrido la Junta ha fallado”, aseveró. Además de relatar los medios disponibles y demandar más, Álvarez Courel alertó de los efectos del cambio climático como una emergencia a tener en cuenta de manera urgente. “No comprendo cómo puede haber formaciones políticas, en este caso me dirijo especialmente al Partido Popular, que es un partido de estado, que se ponga no de lado, sino de espaldas a la búsqueda de soluciones a cuestiones que condicionan de forma tan clara nuestra seguridad, nuestro futuro y el de las próximas generaciones. Sigo insistiendo en hacer un llamamiento a todas las administraciones, sin distinción, desde el estado a las juntas vecinales para que busquemos marcos de colaboración en este y en otros asuntos. por qué si no existe esa colaboración, en lugar de hablar de España vaciada, término que nunca he considerado acertado tendremos que hablar de España abandonada, España olvidada, más acorde, con una realidad que estoy seguro, nadie deseamos”, dijo.

“Tomar conciencia. reflexionar y dar respuestas es el espíritu de este séptimo congreso sobre despoblación de Diario de León y también nuestro compromiso, el de la Diputación de León. Estamos convencidos de que el medio rural no es el pasado, sino el futuro de nuestra provincia y trabajamos cada día para demostrarlo. Sigamos creyendo en León, en sus gentes, sus pueblos y en su capacidad y nuestra capacidad de reinventarse. Sólo así podremos revertir la tendencia y construir un territorio, nuestra tierra, León, con oportunidad, expresión y esperanza.