Coordinación entre las administraciones y vivienda para revitalizar los pueblos

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El congreso de Diario de León sobre despoblación acaba de abordar con los alcaldes de Valdefresno, Carlos Gutiérrez, el de La Bañeza, Javier Carrera, y el Astorga, José Luis Nieto, el papel de las cabeceras de comarca en esta batalla para evitar que el medio rural se siga vaciando. Los tres han coincidido en la importancia en la “coordinación” de las administraciones, la vivienda y un plan de emergencia tras los incendios de este verano.

En el caso de Valdefresno, Gutiérrez destacó que para ellos León es el punto de referencia a la hora de que sus vecinos realicen determinadas gestiones y que le gustaría que se municipio pudiera “aumentar las gestiones, vamos ganando, desde ahora ya se puede hacer el DNI y el pasaporte, pero tenemos que intentar que la población actual no se pierda e ir sumando vecinos”. El alcalde de Astorga considera que las cabeceras de comarca “deben ser ejes dinamizadores, porque tienen los servicios, como la educación o la sanidad. Siempre se dice que se despuebla, pero qué hace el Estado para que la gente vaya a los pueblos. Las mujeres no quieren quedarse porque no tienen actividades ni servicios. Las costumbres han cambiado, año tras año, y según van cayendo las antiguas generaciones se vacían los pueblos. Hoy dos o tres familias trabajan el campo y la realidad es la que es: la gente va de León a los pueblos a trabajar. Las cabeceras de comarca también pierden población. Por este motivo, pide “cambiar las normas para que la gente regrese, nosotros no podemos ofrecer nada, la gente prefiere invertir en León en una casa que en Astorga”.

“Si no existieran las cabeceras todo estaría abandonado, es un problema estructural y de mentalidad, se piensa que vivir en el medio rural es malo. Pero tenemos más calidad del vida, aunque sigue ese pensamiento de que si vives en el pueblo eres menos. Los ayuntamientos no podemos hacer mucho más, ofrecer los servicios que podemos en las cabeceras de comarca. Habría que hacer un análisis de lo que hace el Gobierno, hay que cambiar el modelo y demostrarles que donde mejor se vive es el medio rural. Tendría que haber ayudas o ventajas, como que no puedas residir a menos de 30 kilómetros de tu puesto de trabajo. Si no vamos a tener un medio rural cada vez más vacío, porque la agricultura, modernizada ya, cada vez necesita menos mano de obra y pocos empresarios quieren continuar con el negocio de su padre”, destaca el alcalde de La Bañeza, que defiende propuestas como el Buscyl, “que sí pueden ayudar a fijar población”.

El alcalde de Valdefresno remarca que en su municipio, a pocos kilómetros de León, “hay pueblos sin fibra óptica, ni teléfono. Esto es muy grave. Eso es la administración central. Hemos intentado pagarlo nosotros y no nos dejan. Tres pueblos incomunicados, en blanco. Esto pasa en la Sobarriba, que somos alfoz de León. Aún así, somos de los pocos ayuntamientos que crece, pero a base de sacrificios, porque tenemos demanda de transporte y no se cumple, no hay fibra, las carreteras son un desastre, da igual de qué administraciones sean. La culpa la tiene la administraciones, porque los vecinos pagan los mismos impuestos que si vivieran en la ciudad. Si tenemos buenas comunicaciones, digital y terrestre, tienes posibilidades, si no te vas del pueblo”.

El alcalde de Astorga recuerda lo ocurrido este verano con los incendios: “Cuando pasó lo de los fuegos los refugiados de los pueblos pequeños nos los llevaron a nosotros. La Diputación eso no lo vio. Y ahí estábamos nosotros para ayudarles. Por qué no al Palacio de los Guzmanes. La administración no funciona. Cuando hay una emergencia y la gente necesita ayuda no está. Cuántos administraciones hay en el Cecopi y por qué a Astorga; quién los atiende, quién busca la comida, dónde dormir... Nosotros tuvimos que organizarlo en una hora. Para qué miles de funcionarios si lo tengo que organizar yo” “La administración local es la respuesta al ciudadano”, remarca Javier Carrera, para incidir en los ayuntamientos lo hacen a pesar de “las pocas competencias y recursos”.

“Defebería haber un plan de emergencias a nivel provincial para saber qué hacer con la gente, peropasarán los años y no habrá”. En este sentido, el alcalde de La Bañeza incide en el plan de bomberos “que está sin desarrollar, andan mareando la perdiz. Hemos puesto la parcela, hablado con CHD... por qué no está. A lo mejor hay que cambiar la estructura, a lo mejor a las cabeceras de comarca necesitan más medios”

“Si nos dan más medios, para qué queremos la Diputación”, responde en este diálogo el alcalde de Astorga, quien remarca que “debería ser la Diputación la que estableciera unas pautas para saber qué hacer ante una emergencia. Pero no aprendemos de las desgracia. La Junta me llamó y nos abonó los gastos para pagar a las empresas que nos habían fiado. La gente respondió y muchos voluntarios; todo el mundo ayudó, por eso aprendamos y saquemos conclusiones. Es un problema de organización, tenemos muchos medios pero no está organizado”, por lo que apunta que en el plan de emergencias las cabeceras de comarca deben ser las primeras “en echar la mano a los pueblos y la Diputación coordinarlo todo”.

Nieto también abre el melón del problema de la vivienda en los pueblos: “Necesitamos viviendas sociales, casas económicas para que la gente joven puedan quedarse. Si está el mismo precio construir en Astorga que en León, la gente se va a León”. El alcalde de Valdefresno recuerda que ellos han llegado “a un acuerdo con el obispado para restaurar las antiguas casas de los curas. Pero estarían bien más viviendas, porque tenemos terreno y lo podemos ofrecer. Es necesario porque los jóvenes se van a marchar. Si ofreces la vivienda más barata y subvencionada mejor para fijar población. Si no se la damos, nos vamos a quedar sin gente”.

El alcalde de Astorga remarca la demanda de vivienda en su municipio. “La Junta arregló 10 viviendas para menores de 40 años, hubo muchas peticiones. Teníamos viviendas de Defensa y también muchas solicitudes. Hay peticiones porque son económicas. Si hay casas la gente viene. Es un foco de desarrollo porque Defensa está invirtiendo en el Ralca y se crearán 200 puestos de trabajo. Si hay vivienda habrá más gente y por tanto más tiendas y más actividad”.

“La vivienda es un problema grave”, dice Javier Carrera, quien exige “más viviendas de protección oficial, porque tener una casa en propiedad da libertad. Estamos olvidando esto, hay que hacer un plan por zonas y de manera estructurada. Falta sentido común y luego está el mal entendido medioambientalismo. León es como es por los pantanos”.

“Había un plan hidrológico nacional que hay que poner en marcha. Qué problema hay por desbrozar el río. Los trabajadores de la Diputación se han ido al finalizar la campaña y nos hemos podido hacerlo, cuando hemos visto que los matorrales han ardido en agosto. Las cabeceras de comarca somos la voz de los pueblos que no pueden hacerlo”, remarca Nieto.

Carlos Gutiérrez incide en que las administraciones “tendrían que tener más relación, todo más coordinado. En Valdefresno la traída del agua de León cruza todo el municipio y el Ayuntamiento no coge ni una gota, habría una solución que evitaría que yo tuviera que hacer sondeos, también sería una alternativa una recogida de basuras mancomunal que ahora lo hacemos solos. Deberíamos dejarnos de colores y coordinarnos, porque la gente demanda eficacia. Hay que cortar radicalmente esto, porque no sabemos dónde vamos a llegar”.

Las comunicaciones tecnológicas también son clave para las cabeceras de comarca, aunque “lo más importante es la vivienda. Mejores precios y servicios razonables. La vivienda es el mejor bien, es básico y antes se fijaba así población, con buenos precios. No hay casas vacías, pero no se venden porque hay dueños y piensan que vale mucho. La vivienda de uso turístico me parece bien, porque se han recuperado cascos histórico y han evitado que muchos edificios se caigan; ahora en la Maragatería se está invirtiendo mucho”, remarca Nieto, quien critica “la moda de que todo el mundo quiere ser funcionario”.

“El mundo está cambiando, no hay mano de obra, la vivienda habitable está llena. Pero a los ayuntamientos nos atan las normas urbanísticas No podemos hacer lo que queremos. No podemos tener las carreteras que tenemos y estas malas comunicaciones con la capital. Soy presidente de la asociación León Bragança, la autovía a lo mejora ahora imposible ejecutarla, pero habrá que hacer otras cosas; las comunicaciones son imposibles. No entiendo cómo se invierten dinero en ciudades que no correspondería al Estado cuando a lo mejor hay provincias enteras vacías. Con ese dinero tienes puede ejecutar toda la Ruta de la Plata y mejoras las comunicaciones”, dice Javier Carrera en relación a las inversiones del Gobierno en Eibar o en Cataluña.

Otra de las preocupaciones es el ferrocarril de la Vía de la Plata. “Lo hemos pedido y la plataforma también, son 23 millones de inversión para una obra que ya está hecha. Los terrenos están expropiados y sólo hay que poner un ancho de vía. Sería más barato que el tramo del polígono de Villadangos. Con 23 millones reabrimos un eje, la Diputación tenía que reivindicarlo. Sería bonito que apostaran por infraestructuras económica, porque también s y años sin arreglar la A-6, con tramos inservibles y muchos accidentes. En Brazuelo hay accidentes a mansalva. Siete años esperando y ahora están arreglándola pero todo el tráfico se desvía por Astorga, son vehículos grandes por una calle, por que no pueden meterlo por Valderrey”, puntualiza el alcalde maragato.

“Tenemos que olvidarnos de colores y pensar en las personas. El dinero va a donde esté tranquilo y pueda crecer. Si sólo creamos polémica no podemos arreglar nada. El problema es estructural y de forma de organización”, señala Javier Carrera.

El alcalde de Valdefresno, Carlos Gutiérrez exige al Gobierno que le permita “gastar el dinero que tengo, tenemos y no podemos usarlo porque nos marcan el techo de gasto. La gente me para y me preguntan por qué si tenéis dinero no lo invertís. También le reclamo al estado me dé dinero para poder desarrollar la comarca, tener calidad de vida y atraer más gente”.

José Nieto finaliza su intervención insistiendo en “un plan claro para trabajar por la despoblación. Hay que empezar por arriba, para que se generen puestos de trabajo. Si tenemos estructura y una normativa y los trabajadores tienen que vivir en la zona… hoy todo se mueve por la carretera. Qué ventajas tiene el que vive en el pueblo”.

“De una vez por todas, en vez de hablar tenemos que hacer proyectos reales. Buenas comunicaciones, buena conexión, que las administraciones nos cedan servicios y entre esas políticas reales analizar si queremos mantener el medio rural, pero si lo queremos, que los que vivan tengan otras ventajas”, sentencia Javier Carrera.