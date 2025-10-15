Flor León y Lucía Arroyo se alzan con los premios Diputación de León a la Mujer Rural 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Casa de Cultura de Villablino ha acogido este miércoles la entrega de los premios Diputación de León a la Mujer Rural 2025, un acto en el que se ha reconocido la valía, el esfuerzo y el trabajo de las dos mujeres que este año han sido merecedoras de esta edición, Flor León y Lucía Arroyo.

Flor León ha recibido el galardón de ‘Tradición y desarrollo rural’ por aunar una explotación ganadera de vacuno con 250 cabezas con la venta directa de carne de alto valor gracias a la certificación ecológica y a que la mayoría de los animales están dentro del plan para la recuperación de la raza bovina mantequera leonesa. “He pensado compartir este premio con dos mujeres mucho más mujeres rurales que yo. Una se tuvo que ir de joven a la ciudad y la otra vivió toda su vida en el pueblo, en la casa que construyó, y vio como se fueron vaciando todas las cuadras y como se cerraban las casas, y la gente se tenía que ir. Ellas son Delia Alonso, de Torre del Bierzo, y Ester González, de San Pedro de Trones en La Cabrera. Son mis abuelas”, ha recordado Flor.

Por su parte, Lucía Arroyo ha sido merecedora del premio ‘Innovación y emprendimiento en el medio rural’ por desarrollar un negocio de frutas y verduras de temporada del que utiliza el sobrante para elaborar conservas ecológicas, pimientos asados, castañas en almíbar, mermeladas o tomate frito. “Este premio no es solo para mí, sino para todas las mujeres del medio rural que cada día trabajamos la tierra, cuidamos del entorno y mantenemos vivas nuestras raíces. Ser agricultora ecológica es una forma de vida. Es creer en un futuro sostenible, en la fuerza de la naturaleza y en la importancia de dejar un legado sano para quienes vendrán detrás”, ha declarado Lucía.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha destacado durante su intervención que las mujeres son “la piedra angular sobre la que se sostienen nuestros pueblos”. “Durante demasiado tiempo, el trabajo, el esfuerzo y el papel de las mujeres en la sociedad, y especialmente en el medio rural, han sido injustamente invisibilizados”, ha explicado, de ahí que haya afirmado que “por fortuna, eso está cambiando, y desde la Diputación de León queremos contribuir a ese cambio reconociendo, apoyando y difundiendo vuestro ejemplo, vuestra entrega y vuestro liderazgo”.

“Con vuestra dedicación, con vuestro amor a la tierra, con vuestro espíritu emprendedor y solidario, demostráis que el futuro del medio rural es posible, y que es un futuro con nombre de mujer”, ha agregado Álvarez Courel, para el que “las mujeres rurales sois imprescindibles”. “Sois quienes mantenéis vivos nuestros pueblos, quienes sostenéis la vida cotidiana, quienes impulsáis proyectos y cuidáis tradiciones. Cada historia vuestra es una lección de esfuerzo, de superación y de esperanza”, ha añadido.

El máximo responsable de la institución provincial ha subrayado que las mujeres rurales “son también una pieza clave para frenar la despoblación, uno de los grandes desafíos que afrontamos desde la Diputación”.

Por su parte, el diputado de Derechos Sociales, Francisco Javier Álvarez, ha resaltado que “se reconoce a dos mujeres que han apostado por nuestros pueblos para desarrollar su vida personal y profesional y, por ello, se han convertido en un ejemplo a seguir por encarnar los valores que estos premios quieren reconocer: el trabajo, el emprendimiento, la dedicación y la trayectoria de las mujeres en el medio rural de León”.

Para el responsable del área, esta jornada ha servido “para celebrar, pero también para reivindicar el papel de las mujeres en nuestros pueblos”.

Gerardo Álvarez Courel y Francisco Javier Álvarez han sido los encargados de entregar los premios, ambos realizados por residentes del centro asistencial Cosamai, en un acto en el que se ha proyectado un vídeo con los testimonios de tres mujeres que se han asentado y desarrollan su vida laboral, social y personal en la comarca de Villablino. También se ha podido disfrutar de la música tradicional de Carmen Marentes, Yolanda García y Valeria Arias.

Al acto, en el que ha ejercido de anfitrión el alcalde de Villablino, Mario Rivas, también han acudido las dos ganadoras de la edición de 2024, Carmen Marentes e Isabel Gómez, los vicepresidentes Roberto Aller, Ana Arias y Luis Alberto Arias, además de los diputados Octavio González, Patricia Martínez, Irene González, Javier Salgado, Sara Fernández, Alfonso Arias, Esteban González y Fernando Olite.