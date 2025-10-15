El futuro de León se vincula a sus pueblos y al potencial de un sector primario fuerte

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El VII Congreso Diario de León Sobre Despoblación se clausuró este miércoles con el foco puesto en la necesidad de cambiar la narrativa sobre el campo leonés. El futuro de la provincia pasa por el medio ural ha sido el mensaje lanzado por el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y que ha resumido el espíritu del encuentro.

El presidente provincial reconoció que León es una de las provincias más afectadas por el declive demográfico, pero señaló que el descenso de habitantes se está moderando «gracias a las políticas de arraigo» impulsadas por la institución.

Por su parte, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ofreció un diagnóstico sobre el problema criticando la falta de coordinación y consenso entre las administraciones para abordar la despoblación. Destacó que el problema de León va más allá de lo económico y que es una cuestión de voluntad política.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, aportó la perspectiva de la capital berciana, una ciudad ha logrado superar la barrera de los 63.000 habitantes, lo que calificó como «un paso más en un camino que aun se antoja largo». El regidor indicó que Ponferrada está logrando «evitar o sortear apuradamente la crudeza del declive demográfico» que sí afecta a otras zonas de la provincia.

En las tres mesas redondas de esta segunda jornada dieron voz al territorio, con el eje puesto en la competitividad rural y la necesidad de simplificar la relación con las administraciones. Los ponentes destacaron la urgencia de simplificar la burocracia y lograr un consenso entre las distintas administraciones para que los proyectos en el medio rural no se paralicen. Desde el sector primario se exigió a las administraciones «menos trabas administrativas", menor presión fiscal y una mayor capacidad de gestión local y los regantes pusieron en valor la modernización de los regadíos no solo como una necesidad para la rentabilidad de las explotaciones, sino también como una herramienta para proteger el agua y asegurar su uso eficiente.

El director comercial del Diario de León, Daniel González, despidió el encuentro, agradeciendo el compromiso de los patrocinadores y colaboradores en un encuentro que tendrá continuidad el próximo año.