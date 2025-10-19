Herido un hombre de 60 años tras salirse de la vía en la curva de Alija
El conductor sufrió daños en un hombro
Un conductor de 60 años ha resultado herido en un hombro esta mañana a causa de una salida de la vía en Alija del Infantado.
A las 9.38 horas el 112 recibió aviso del siniestro, ocurrido en el kilómetro 22 de la LE-114 en Alija del Infantado. Fue una salida de vía de una furgoneta y vuelco.
En un principio parecía que iba a ser necesaria la intervención de bomberos pero la víctima, un varón de unos 60 años, no se encontraba atrapado finalmente.
Acudieron al lugar Guardia Civil de León y Emergencias sanitarias - Sacyl. El varón herido se quejaba de dolor en un brazo.