Herido un hombre de 60 años tras salirse de la vía en la curva de Alija

Un conductor de 60 años ha resultado herido en un hombro esta mañana a causa de una salida de la vía en Alija del Infantado.

A las 9.38 horas el 112 recibió aviso del siniestro, ocurrido en el kilómetro 22 de la LE-114 en Alija del Infantado. Fue una salida de vía de una furgoneta y vuelco.

En un principio parecía que iba a ser necesaria la intervención de bomberos pero la víctima, un varón de unos 60 años, no se encontraba atrapado finalmente.

Acudieron al lugar Guardia Civil de León y Emergencias sanitarias - Sacyl. El varón herido se quejaba de dolor en un brazo.