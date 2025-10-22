La Diputación consolida la Feria de Productos de León en Gijón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del área de Productos de León, Roberto Aller, ha presentado este miércoles la tercera edición de la Feria de Productos de León en Gijón, que reunirá en la céntrica plaza mayor de la ciudad asturiana a 23 expositores leoneses.

A este despliegue habrá que sumar un stand oficial de Productos de León con información y material promocional para dar a conocer nuestra rica gastronomía y los productos que la configuran a nuestros vecinos.

La Feria contará con una variada representación de la despensa leonesa, incluyendo cinco stands de dulces y chocolates, cuatro de miel, tres de quesos, así como embutidos, conservas, morcilla, legumbres y vinos. Además, el programa incluye degustaciones continuas y una gran alubiada el sábado a las 13:30 horas.

De este modo, la institución provincial consolida la cita en Asturias como uno de los ejes estratégicos para la promoción de la provincia, así como un punto de encuentro clave para las dos regiones históricamente hermanadas.

El concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Palacios, y el presidente de la Casa de León en Asturias, José María Fernández Chimeno, han acompañado al vicepresidente provincial en la presentación del evento.

La Feria se enmarca un año más en la celebración de las Fiestas Patronales de la Casa de León en Asturias, una celebración a la que la Diputación contribuirá con la organización de un desfile de pendones concejiles el domingo 26, desde las 11:00 horas.

Cerca de medio centenar de pendones, portados por alrededor de 200 pendoneros de 27 localidades de la provincia, desfilarán por el emblemático paseo del Muro de San Lorenzo, ofreciendo un gran espectáculo visual que conecta la cultura tradicional leonesa con la ciudadanía asturiana.

“Este es el compromiso de la Diputación con nuestras Casas, repartidas por todo el mundo. Un compromiso con nuestros productos y con nuestra cultura, con el objetivo de que sean nuestro emblema allá donde vayamos”, ha subrayado el vicepresidente leonesista.

Por su parte, el representante del consistorio gijonés ha reivindicado “el gran éxito de la edición del año pasado”. En el mismo sentido, ha explicado que la Plaza Mayor de Gijón está reservada a los actos oficiales del Ayuntamiento, y que su cesión para la celebración de esta feria “da cuenta de la envergadura del evento y los lazos de hermandad que unen a leoneses y asturianos”.