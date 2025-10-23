El rebaño de vacas «abandonadas» en Riofrío moviliza a la administración

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ayuntamientos implicados y Junta han tomado cartas en el asunto del rebaño de vacas que, según los vecinos de Riofrío, campan a sus anchas por el pueblo. Los afectados aseguran que las reses también se cruzan en la carretera que une la localidad con Carrizo de la Ribera, lo que ha provocado tres accidentes este verano al interrumpir el tráfico también durante la noche. Los ayuntamientos afectados, Quintana del Castillo y Carrizo, han pedido la intervención de la Junta de Castilla y León, conocedora de la situación desde hace algunos días, y quien ha dado aviso a la unidad veterinaria de la zona para que realice los trámites necesarios. Un veterinario analizará el estado de los animales y elaborará un informe con el que la administración autonómica tendrá la información necesaria para actuar si lo estima oportuno. Aunque los accidentes hasta el momento han sido leves, los vecinos temen que pueda ocurrir algo peor, pues el origen del problema, la treintena de vacas que parecen haber sido abandonadas a su suerte y sobreviven con lo que encuentran, continúa. Estos animales se comen el cereal sembrado y han llegado a los frutales, que también devoran. «Lo que no comen, lo pisan», explican los vecinos, quienes aseguran que «no sabemos a dónde pedir ayuda», pues, según su relato, han puesto ya numerosas denuncias ante la Guardia Civil al titular del ganado. lgunos vecinos ha tenido que cerrar sus parcelas para evitar la entrada de las reses y «hasta bajaron este verano a una zona verde con tirolinas que hay en el pueblo». Están desesperados porque «llevamos así más de un año».

El asunto también es conocido por el Ayuntamiento de Quintana del Castillo, municipio al que pertenece Riofrío. «Tenemos constancia del problema», señala el alcalde, Manuel Menéndez, quien explica que enviaron un escrito a subdelegación del Gobierno y a los servicios de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para informarles del problema, además de una notificación a la Guardia Civil. «He hablado con el ganadero responsable y me ha dicho que rompían los alambres de la finca. Le he pedido que busque una solución. Pone buena intención, pero lo cierto es que las vacas están por aquí otra vez», añade.

Una cuarentena de denuncias en la Guardia Civil de Carrizo En Carrizo de la Ribera también conocen el problema de las vacas de Riofrío. Alrededor de cuarenta denuncias han sido puestas ya por los vecinos en el cuartel de la Guardia Civil. El alcalde, Alfonso Álvarez, asegura que la explotación a la que pertenecen las reses está en regla y que el dueño tiene problemas para acometer los tratamientos veterinarios que necesitan los animales, lo que motivó en alguna ocasión que los propios vecinos le ayudasen a solucionar el problema. Algún agricultor, incluso, ha decidido abandonar sus fincas por este asunto.

El alcalde de Quintana del Castillo reconoce que la situación es un problema para los vecinos. «Lo peor es la carretera», asegura.

Por su parte, el dueño de las vacas niega las acusaciones y explica que el problema es que alguien le rompe el cercadocon el que guarda a las reses. Asegura que él también ha puesto denuncias ante la Guardia Civil «para que encuentren a los culpables que me rompen el vallado» y añade que no quiere «que el ganado mío haga daño a nadie».