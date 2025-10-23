UPL en Sahagún pide a la Junta Electoral que requiera al Ayuntamiento la sustitución inmediata de vacantes de concejales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) en Sahagún ha solicitado formalmente a la Junta Electoral de Zona que requiera al Ayuntamiento de Sahagún el cumplimiento inmediato del procedimiento de sustitución de concejales tras las renuncias producidas en abril de 2025, con el fin de restablecer la plena representatividad de la Corporación y garantizar la normalidad institucional.

UPL recuerda que dos concejalas, una perteneciente a UPL y otra al Partido Popular, renunciaron a su acta en el mes de abril, y que desde entonces no se ha convocado ningún pleno para aceptar dichas renuncias ni proceder al nombramiento de sus sustitutos.

A día de hoy, las vacantes siguen sin cubrir, lo que provoca que el Ayuntamiento funcione con una Corporación incompleta y, por tanto, sin la representación que corresponde a los vecinos según los resultados electorales.

“Es inaceptable que hayan pasado más de seis meses sin que se haya dado curso a un trámite tan básico como es la aceptación formal de las dimisiones y la comunicación a la Junta Electoral para la expedición de las credenciales de los nuevos concejales”, manifiesta Adrián Paniagua en el comunicado.

Desde la formación leonesista consideran igualmente inadmisible que el Ayuntamiento lleve más de medio año sin celebrar un pleno ordinario, tras cancelarse el que estaba previsto en septiembre por un defecto de forma, incumpliendo la periodicidad mínima establecida por ley y privando a la oposición y a la ciudadanía de un espacio de debate, control y transparencia.

“No se puede gobernar de espaldas al Pleno, que es el órgano máximo de representación municipal. La ausencia de sesiones plenarias no solo retrasa trámites esenciales, sino que debilita la democracia local”, finaliza Paniagua.