2,1 millones de euros más para reconstrucción de viviendas, autónomos y ganaderos afectados por los incendios

Una vivienda arrasada por el fuego en uno de los incendios que asolaron la provincia el pasado verano.

El Consejo de Gobierno autorizó hoy la liberación de otros 2,1 millones de ayudas para los diferentes sectores afectados por los incendios forestales de este verano, en el marco del acuerdo aprobado por la Junta para la recuperación de estas zonas, y que en esta ocasión se centra en viviendas, autónomos y ganaderos afectados por las llamas. La mayor partida, casi un millón, permitirá cubrir los daños sufridos por seis familias residentes en viviendas y edificaciones de Villamontán de la Valduerna y Quintana y Congosto (León) y otras cuatro en Ayoó de Vidriales (Zamora).

Con esta actuación, que se suma a las ya aprobadas en varios municipios distribuidos en las provincias de León, Salamanca, Zamora y Palencia, el total destinado reconstrucción de viviendas supera los siete millones para 51 familias. Estas ayudas pretenden, además de reponer el derecho a disfrutar de vivienda para quienes se ha visto privado de él por causa del fuego, recuperar arquitectónicamente un patrimonio edificado degradado y promover la revitalización económica de núcleos rurales.

Los beneficiarios serán diez familias que percibirán entre 19.250 euros y 218.600, en función de si se trataba de vivienda o edificación complementaria y el grado de afección de las mismas.

Además, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio destina más de 200.000 euros a intervenciones de emergencia en Espadaña (Salamanca) y Ayoó de Vidriales, Cubo de Benavente, Uña de Quintana y Molezuelas de la Carballeda, en Zamora, La inversión total en actuaciones de desescombro y consolidación de viviendas alcanza casi los 3,3 millones de euros, en cumplimiento de la medida 21 del decreto.

En la provincia de Salamanca, con un presupuesto de 199.550 euros, la Consejería declara de emergencia la contratación de las obras y servicios necesarios para el desescombro y consolidación de viviendas, sus edificaciones anexas y otras edificaciones en el municipio de Espadaña.

Por su parte, en la provincia de Zamora, con un presupuesto de 106.375 euros, se llevarán a cabo actuaciones de desescombro y consolidación de viviendas, sus edificaciones anexas y otras edificaciones en otros cuatro municipios.

Autónomos y pymes

Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó el pago del noveno bloque de ayudas, que suman 55 nuevas solicitudes por valor de 302.500 euros, destinados a autónomos y pymes cuya actividad se haya visto interrumpida en los municipios afectados y evacuados por el fuego. Se han aprobado hasta la fecha un total de 406 ayudas de 5.500 euros por beneficiario por un total de 2.233.000 euros.

La Consejería de Economía y Hacienda informó favorablemente a la solicitud de estas 55 nuevas ayudas (siete en Ávila, 35 en León, una en Salamanca y 12 en Zamora). Con la aprobación de este bloque de ayudas se alcanza hasta la fecha un total de 406 solicitudes, de autónomos y pymes por valor de 2,23 millones de euros, tras la aprobación de los consejos de Gobierno de las ocho semanas precedentes de 351 ayudas de 5.500 euros por beneficiario, por un total de 1,93 millones.

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata.

Igualmente, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades informó de un gasto de 213.500 euros en subvenciones directas para 427 expedientes, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios.

Esta medida, a la que se han destinado ya 1,1 millones de euros para un total de 2.352 familias, también está recogida en el acuerdo.

Ganadería y apicultura

Para concluir, el Consejo de Gobierno dio luz verde a las ayudas para siete ganaderos y 54 apicultores afectados por los grandes incendios, por un montante total de 342.599 euros.

La subvención tiene como objetivo compensar las colmenas destruidas y la muerte o desaparición de cabezas de ganado con la finalidad de proteger la viabilidad de las explotaciones, mantener la actividad y el empleo en la zona, proteger el tejido productivo y recuperar lo antes posible la actividad económica en las zonas afectadas.

Los beneficiarios son, por un lado, tres ganaderos y 12 apicultores profesionales que ya fueron beneficiarios de la ayuda mínima de 5.500 euros, pero que a través de los formularios de declaración responsables han acreditado que los daños sufridos superan esa cantidad. Por otro lado, los cuatro ganaderos y 42 apicultores restantes, considerados no profesionales a los efectos de esta ayuda, reciben la indemnización en función de los baremos establecidos.

Por provincias, 32 de ellos son de León, 19 de Zamora, cuatro de Ávila; y tres de Palencia y Salamanca en cada caso. Desde el primer acuerdo del Consejo de Gobierno para atender a los afectados por los incendios, el pasado 28 de agosto, e incluida la resolución de hoy, la Junta ha aprobado 717 expedientes de ayuda para agricultores y ganaderos por un conjunto de 3,51 millones

De forma complementaria, la Consejería también puso en marcha un sistema de entrega de alimento y agua para ganaderos y apicultores que ha suministrado 8,2 millones de kilos de alimentos a más de 600 explotaciones, con un presupuesto de dos millones de euros.