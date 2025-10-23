Villarejo de Órbigo se suma a la autonomía de la Región Leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Villarejo de Órbigo ha aprobado este jueves en el pleno municipal la moción en defensa de la creación de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa, formada por las provincias de León, Salamanca y Zamora.

La propuesta, presentada al pleno municipal de forma conjunta por el grupo municipal de UPL (3), el PSOE (2) y Villarejo Contigo (1), ha resultado aprobada por unanimidad de los 10 concejales presentes, tras registrarse la ausencia en el pleno de un concejal de la corporación, contando por ello la moción leonesista con el voto a favor de los diez ediles de UPL, PP, PSOE y Villarejo Contigo que han participado en el pleno.

Con esta aprobación, Villarejo de Órbigo se convierte en el municipio número 68 de la provincia de León y el 73 de la Región Leonesa en apoyar la moción a favor de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa, lo que supone el 56% de la población representada en el caso de la provincia de León.