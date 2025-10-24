La Junta ha ofrecido "varias alternativas" industriales a la Azucarera de La Bañeza, pero la empresa las ha rechazado

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García (C), durante su visita al centro estético Sandra Salgueiro de Ponferrada, beneficiario del programa al emprendimiento de Transición Justa.César Sánchez

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, desveló hoy que se han ofrecido varias alternativas industriales a la Azucarera de La Bañeza (León) pero han sido rechazadas porque “no las ven viables”.

Así lo dijo hoy García en Ponferrada, donde aseguró que siguen manteniendo reuniones con la empresa, las últimas a través de la Fundación Anclaje, en busca de alternativas industriales y de empleo para los trabajadores y donde se han puesto sobre la mesa diversas opciones que, por el momento, han sido descartadas por la compañía. la consejero no quiso ofrecer detalles sobre esas alternativas, que cree que deben quedar en el seno de una “negociación discreta”.

“Nosotros seguimos trabajando, tanto en buscar alternativas para los trabajadores y la actividad, como en insistir a la empresa en que se esfuerce en ese ámbito”, señaló. “Desde el punto de vista de los trabajadores, recordar que este acuerdo estuvo suscrito también por ellos y que la empresa está trabajando con su plan de recolocación”, añadió.

En todo caso García aseguró que la Junta de Castilla y León seguirá “insistiendo” para encontrar una alternativa empresarial para ese territorio", finalizó.