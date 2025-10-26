El Ayuntamiento de La Robla dota al colegio Emilia Menéndez de un nuevo equipo de sonido

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Robla ha desarrollado en los últimos años varias actuaciones "para contribuir a mejorar las instalaciones de los centros educativos públicos del municipio». Con ese mismo fin se ha instalado de un equipo de sonido en el CEIP Emilia Menéndez. «Se trata de un nuevo equipamiento que contribuirá a mejorar el día a día en el colegio y que ha supuesto una inversión que supera los 7.000 euros, sufragados por las arcas municipales, entre la adquisición y la posterior instalación», explica el consistorio, quien señala que «esta nueva actuación se suma a las numerosas inversiones acometidas en los últimos años por el Ayuntamiento de La Robla en este centro con el claro objetivo de mejorar tanto las propias instalaciones como de facilitar el desarrollo de la actividad lectiva tanto a alumnos como a profesores». Entre los trabajos ya ejecutadas de eficiencia energética están el cambio del sistema de calefacción, la renovación de ventanas y puertas, así como otras intervenciones en materia de infraestructura y seguridad como la construcción de un tejadillo de protección a los escolares durante la formación de sus filas para asistir a las clases y la reforma y adecuación de los aseos, o en materia de seguridad vial como el acondicionamiento del vial de acceso al Instituto Ramiro II y el colegio Emilia Menéndez, enumera el ayuntamiento, que añade que «son solo algunas de las intervenciones ya realizadas que ponen de manifiesto el compromiso de equipo de gobierno municipal con la educación pública y de calidad».