La Bañeza ilumina las letras decorativas rotonda de la N-VI

El Ayuntamiento de La Bañeza ha iluminado las letras decorativas con el nombre de la ciudad, situadas en la rotonda principal de la carretera N-VI. Esta actuación se enmarca dentro del plan de mejora lumínica y embellecimiento urbano, cuyo objetivo es realzar los elementos decorativos y potenciar la imagen estética y turística de la ciudad. Las letras pasan a formar parte del conjunto de espacios y monumentos que cuentan con iluminación artística.