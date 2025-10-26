Alumnos del IES Ornia de La Bañeza en la Casa de la Poesía

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Un grupo de estudiantes de 3º de ESO del IES Ornia de La Bañeza realizó una visita cultural a la Casa de la Poesía–Fundación Antonio Colinas y a la exposición Alfabetos del Mundo, de Isabel Cantón, que se exhibe este mes de octubre en el Centro Cultural Tierras Bañezanas. Los alumnos fueron recibidos por el propio Colinas, quien les ofreció una visita guiada por la Casa de la Poesía, recorriendo las diferentes etapas de su obra y compartiendo con ellos su experiencia literaria.