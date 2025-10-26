Estos dos pueblos de León amanecen entre los diez más fríos de toda España

Comida en la venta de una vivienda para conservarse con el frío.RAMIRO

Villablino y Lagunas de Somoza han amanecido este domingo con -0,8 y -0,5 grados, respectivamente, lo que los sitúa entre los diez puntos más fríos de España.

Castilla y León ha registrado en las primeras horas de este domingo, 26 de octubre, tres de las diez temperaturas más bajas de España que ha encabezado la estación de Astún (Huesca), donde se han registrado -3,7 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

Así, en Castilla y León también la estación de Aguilar de Campoo (Palencia) ha registrado -1,0 grados.