Así ha quedado la antigua azucarera de Veguellina tras el incendio, en fotos

Así ha quedado la antigua azucarera de Veguellina tras el incendio.RAMIRO

El incendio que el pasado domingo se desató en las instalaciones de la antigua azucarera de Veguellina de Órbigo ha acentuado la situación de abandono de un enclave que fue uno de los polos económicos de la comarca del Órbigo en la segunda mitad del siglo XX.

La planta, construida por los marqueses de Duro Felguera en 1900, estaba a pleno rendimiento cuando cerró sus puertas en 1998 con 220 trabajadores. Acababa de ser objeto de fuertes inversiones y molturaba 4.000 toneladas al día. El cierre se produjo tras un proceso de reestructuración iniciado por la compañía con la excusa de hacer «más competitivo» el sector y provocó una debacle en la comarca.