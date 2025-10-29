CHD lanzará paja desde helicópteros en la Cabrera para frenar los daños del fuego

Publicado por Maite Rabanillo León Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ya está abordando las medidas para paliar el impacto de los incendios forestales en la Cabrera, con el foco de actuación más inmediato en el Arroyo de la Chaqueta y sus afluentes. Se trata de una zona de «extrema severidad» tras el fuego, con laderas de gran pendiente y difícil acceso, según explica el organismo regulador, que señala que dada la imposibilidad de realizar labores tradicionales terrestres en el cauce, empleará medios aéreos para el extendido de paja sobre las laderas. «Esta técnica comenzará previsiblemente esta misma semana, si las condiciones meteorológicas lo permiten, y tiene como objetivo principal sujetar el suelo y las cenizas para evitar su arrastre al arroyo», ha avanzado Confederación, en respuesta a la aparición de cenizas en los cauces de los ríos Eria y Cabrera detectada la semana pasada.

En otros frentes CHD ha identificado once captaciones de agua que abastecen a las localidades de Molinaferrera, Chana de Somoza, Lucillo, Piedras Albas, Pobladura de la Sierra y Busnadiego. Son captaciones que se encuentran bien aisladas. pero aún así CHD asegura que priorizará las acciones en los arroyos de estos valles. Estas medidas consisten en construir albarradas y fajinas en los cauces, empleando biorrollos, según explican fuentes de Confederación, que añaden que también se crearán pequeñas balsas de decantación de cenizas y sedimentos para reducir el aporte de materiales aguas abajo. Asimismo, se realizará el extendido de paja de forma manual en el entorno de las captaciones y laderas próximas para crear filtros naturales.

Respecto a otras zonas afectadas, el organismo regulador señala que las labores de contención se extenderán a los cuatro valles afectados: arroyo Cabrito, río Duerma, río Turienza y río Ería. Estas zonas, asegura CHD, presentan un menor riesgo hidrológico. En ellas se procederá también al extendido de paja para prevenir que las cenizas contaminen los cauces. Los trabajos combinarán el uso de medios aéreos para las zonas inaccesibles con altas pendientes y también se utilizará un tractor con tolva ganadera en la red de caminos existente, además de la intervención de cuadrillas manuales en laderas accesibles y afectadas por el incendio.

CHD asevera que prioriza «en todo momento» la protección de los cauces directamente afectados, la garantía del abastecimiento a la población y la mitigación del riesgo potencial de erosión e impacto sobre el dominio público hidráulico. Estas actuaciones «urgentes y prioritarias» suponen una inversión total de 5 millones de euros.