Una mujer herida y dos ocupantes atrapados al salirse el vehículo de la vía en Prado de la Guzpeña

Un camión de bomberos en una fotografía de archivo.J. Notario

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido una alerta durante la tarde de este sábado tras un nuevo accidente.

En concreto, la llamada se ha realizado a las 15.17 horas, cuando un turismo se ha salido de la vía en el kilómetro 156 de la CL-626, en Prado de Guzpeña.

Una mujer de 72 años ha resultado herida, alegando que está dolorida, pero además, dos ocupantes más del vehículo han quedado atrapado dentro del bólido al haber quedado las puertas bloqueadas.

Por eso, se ha dado aviso a los Bomberos de la Diputación para proceder a excarcelar a las víctimas, además de a Tráfico y al Sacyl.