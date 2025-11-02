Fallece un corredor al caer por un barranco de unos 20 metros en el monte Pajariel de Ponferrada

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Un corredor de unos 30 años falleció esta mañana en Ponferrada tras caer por un barranco de unos 20 metros en el monte Pajariel de Ponferrada, en una zona inaccesible para vehículos.

La llamada de emergencias se recibió a las 11.41 horas en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León, desde donde se dirigió el rescate mediante una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó a la zona un helicóptero medicalizado, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

Además, desde el 1-1-2 se dio aviso del incidente a la Policía Local de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Ponferrada. Todos ellos movilizaron recursos hasta la zona.

Al llegar al lugar, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de la víctima. El grupo de rescate de la Junta de Castilla y León fue autorizado para extraer el cuerpo del fallecido de la zona y evacuarlo hasta el hospital de El Bierzo.