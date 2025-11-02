Almanza da la bienvenida a la Navidad con la galleta de jengibre más grande de Europa

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El próximo 22 de noviembre, Almanza encenderá su iluminación navideña, dando inicio a unas fiestas llenas de magia, tradición y ambiente familiar. Las luces permanecerán encendidas hasta el 11 de enero, ofreciendo casi dos meses de espíritu navideño en uno de los pueblos más emblemáticos del norte de España.

Este año, Almanza celebra su primera Navidad como Pueblo Europeo —distinción obtenida en 2024—, y lo hace por todo lo alto, con un despliegue récord de más de 120.000 luces navideñas que iluminarán sus calles, plazas y rincones más emblemáticos.

La gran protagonista será la galleta de jengibre navideña más grande de Europa, una espectacular figura de 5 metros de altura iluminada con casi 10.000 luces LED, creada por el artista Fernando Ortiz, que se convertirá en el nuevo icono de la Navidad almanceña.

Además, la localidad contará con un mercado navideño que incluirá puestos de castañas, churros, palomitas y artesanía, acompañado de música en directo y actividades para toda la familia.

Como gran novedad, también se presentarán las nuevas figuras del famoso Bosque de los Enanitos de Almanza, que este año incorporará a dos personajes muy queridos: Pinocho y Pepito Grillo, obras de la artista Sara Macho Vargas. Estas figuras estarán expuestas durante toda la Navidad y, una vez finalizadas las fiestas, se instalarán de forma permanente en el Bosque de los Enanitos, ampliando así uno de los espacios más visitados del municipio.

El evento promete atraer a visitantes de toda la provincia y consolidar a Almanza como un referente turístico navideño en la comarca y en Castilla y León.

“Queremos que Almanza brille más que nunca esta Navidad. Será una celebración abierta, entrañable y con el encanto de un pueblo europeo que vive la Navidad con ilusión y orgullo”, señala Javier Santiago Vélez, alcalde de Almanza.

Y es que el mejor plan familiar estas fiestas es venir a pasar el día a Almanza: recorrer el Bosque de los Enanitos, disfrutar del parque multiaventuras, pasear por su casco histórico y el romántico Paseo del Amor, para terminar la jornada admirando unas luces navideñas únicas en el norte de España.

El Ayuntamiento invita a vecinos y visitantes a disfrutar del encendido oficial el 22 de noviembre, un acto que marcará el inicio de una programación especial pensada para todos los públicos.