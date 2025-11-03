La lluvia agrava el deterioro de San Lorenzo

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

El temporal de lluvias de los últimos días ha vuelto a poner en evidencia el grave deterioro de la iglesia mudéjar de San Lorenzo, uno de los monumentos más representativos de la villa y del arte mudéjar leonés. Durante la festividad de Todos los Santos, numerosos fieles llenaron el templo para asistir a los oficios, mientras el agua filtrada por la cubierta y las paredes recordaba el preocupante estado de conservación del edificio.

El templo parroquial de San Lorenzo, cuya construcción se remonta al siglo XIII, es un referente del patrimonio histórico de la comarca y un Bien de Interés Cultural (BIC) integrado en el conjunto monumental asociado al Camino de Santiago, declarado Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, su estado actual refleja años de abandono y falta de mantenimiento, con andamios oxidados, lonas deterioradas y muros marcados por la humedad.

Desde hace casi dos años, una lona de plástico cubre la cara norte del edificio como medida provisional frente a las filtraciones, pero la situación no ha hecho más que empeorar. Las humedades han alcanzado el interior de las capillas laterales, donde reposan valiosas tallas, y varias vigas del presbiterio presentan roturas entre el muro y la cubierta. Pese a las advertencias del riesgo que esto supone para el edificio y para los feligreses, no se han acometido obras de restauración.

Plásticos para contener la humedad.Acacio

En el exterior, la maleza crece sin control sobre las cubiertas, favoreciendo las humedades y el deterioro de los materiales. También se aprecia el desgaste en la sacristía y las mochetas de la zona norte, agravado por el estacionamiento de vehículos junto a los muros. Todo ello contribuye a una imagen de abandono e indiferencia institucional, que contrasta con la importancia artística del templo.

La iglesia de San Lorenzo se considera uno de los ejemplos más notables del mudéjar leonés. Construida en ladrillo, cuenta con planta basilical de tres naves, tres ábsides de gran belleza decorados con arcos de herradura y una torre troncopiramidal de cuatro cuerpos decrecientes, ejemplo del magistral manejo del ladrillo por los artesanos medievales. En su interior conserva elementos únicos, como una pila de agua bendita con capiteles mozárabes del siglo X y un retablo barroco del siglo XVIII de los escultores Simón Gavilán Tomé y Rafael Sierra.

Estado del aparcamiento.Acacio

Ante la llegada del invierno, vecinos y visitantes reclaman una actuación urgente de conservación que ponga fin a esta situación y devuelva al templo el esplendor que merece.