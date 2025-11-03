Curso para los nuevos bomberos de la Diputación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los bomberos que superaron la última oposición convocada por la Diputación de León han comenzado su formación este lunes en las instalaciones de la institución provincial en San Cayetano. En el inicio de las clases han estado presentes el vicepresidente y diputado de Protección Civil y Sepeis, Luis Alberto Arias, y el jefe del servicio, Julián Alcalá, que han dado la bienvenida y felicitado a los nuevos bomberos por haber obtenido una de las 25 plazas convocadas. El curso, que tendrá una duración de más de 200 horas, se desarrollará hasta la segunda semana del mes de diciembre y en él se impartirán diferentes materias de manera teórica y práctica con el objetivo de que los participantes estén preparados para su incorporación a sus puestos de trabajo.

En una de las semanas de la formación los alumnos acudirán a un centro específico ubicado fuera de León. Además, algunas de las prácticas, como las encaminadas a prepararlos para intervenciones acuáticas, se desarrollarán en escenarios en el exterior ubicados en diferentes puntos de la provincia. Entre los contenidos que se impartirán destacan los relacionados con la seguridad y la prevención de riesgos, el aprendizaje de técnicas de apoyo psicológico, de salvamento en altura, para el rescate acuático y de personas accidentadas en medios de transporte, para el apuntalamiento en emergencias, para el manejo de mercancías peligrosas, para la apertura de puertas y la actuación en ascensores o escaleras mecánicas, en plataformas elevadoras o para el rescate de animales, entre otros.

Actualmente integran la plantilla del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León 40 bomberos, 20 cabos, un jefe de servicio y un suboficial, todos ellos funcionarios, a los que se sumarán los 25 profesionales que han aprobado la última oposición.