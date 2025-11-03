Patronal y sindicatos alcanzan un principio de acuerdo en la negociación del convenio del metal de León

La patronal del metal insta a sus asociados a imitar los convenios de Sevilla y Navarra

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Patronal y sindicatos de la provincia de León alcanzaron hoy un principio de acuerdo en la negociación del sector siderometalúrgico.

El texto, que tendrá vigencia, que tendrá vigencia hasta 2027 y que se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año, contempla un incremento salarial del 3,5 por ciento para los más de 11.900 trabajadores del sector, con una cláusula de revisión salarial.

También se pacta la posibilidad de incrementar la duración del contrato eventual a 12 meses y mejoras en la promoción o permisos médicos.

El acuerdo contempla 1.752 horas de jornada anual y afecta a 1.000 empresas de actividades como la siderurgia, metalurgia, automoción, industria auxiliar y aeroespacial, entre otras.