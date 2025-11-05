El Instituto de Ganadería de Montaña reclama vacunaciones masivas frente a la dermatosis bovina

Responsables de la universidad leonesa y del CSIC durante la firma del convenio.Ángelopez

La Universidad de León (ULE) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han renovado este miércoles el convenio que regula la colaboración en el Instituto de Ganadería de Montaña (IGM), un centro mixto de referencia nacional e internacional en investigación ganadera, sanidad animal y sostenibilidad de los sistemas de producción.

El acto, celebrado en el Rectorado de la ULE, estuvo presidido por la rectora Nuria González y la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, acompañadas por los equipos de ambas instituciones y por la dirección del Instituto, encabezada por Julio Benavides.

El acuerdo consolida una cooperación que se inició en 2008 y que ha demostrado ser, en palabras de la rectora, “un ejemplo de ciencia útil, comprometida y con impacto directo en el desarrollo del medio rural”.

“El Instituto de Ganadería de Montaña refleja el espíritu de colaboración entre instituciones que comparten el mismo propósito: generar conocimiento que revierta en el bienestar de la sociedad y en el progreso del territorio”, señaló González.

La recctora de la ULE, Nuría González, y la presidenta del CSIC, Eloína del Pino.ÁNGELLOPEZ

La rectora subrayó que la renovación del convenio refuerza la autonomía y la proyección internacional del centro, cuya sede, situada en Grulleros (León), cuenta con una finca experimental de referencia y grupos de investigación especializados en nutrición, sanidad y producción de rumiantes.

La vacunación, única vía para frenar la dermatosis nodular bovina

El director del Instituto, Julio Benavides, abordó durante el acto la preocupación creciente del sector por la dermatosis nodular bovina, una enfermedad vírica emergente que afecta gravemente al ganado vacuno y que ha sido detectada por primera vez en España.

Benavides explicó que la dolencia, que provoca nódulos cutáneos, fiebre, pérdida de peso y reducción en la producción de leche, representa una grave amenaza sanitaria y económica para el sector ganadero, especialmente en comunidades con alta densidad de explotaciones.

“Hasta hace poco no se había descrito ningún caso en España, por lo que no existían proyectos específicos de investigación ni vacunas registradas a nivel nacional. Pero la situación ha cambiado, y debemos actuar con rapidez y rigor científico”, subrayó el investigador.

El director del IGM fue claro al señalar que la vacunación masiva del ganado es la única estrategia eficaz para controlar la expansión de la enfermedad.

“No hay otra vía posible: o se emprenden campañas de vacunación masiva o habrá que recurrir al sacrificio de un gran número de animales. Son las únicas medidas que han demostrado efectividad en otros países”, advirtió.

Benavides añadió que ya existen vacunas comerciales desarrolladas en otros países, aunque su disponibilidad inmediata en España dependerá de la capacidad de producción de los laboratorios.

“Las vacunas están registradas y han demostrado su eficacia, pero su fabricación y distribución requieren tiempo. Las empresas están aumentando su producción, pero no es un proceso que se pueda resolver de un día para otro”, señaló.

Eloísa del Pino: “La ciencia debe anticiparse a los retos del territorio”

Por su parte, la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, destacó la importancia del Instituto de Ganadería de Montaña en la estrategia nacional de investigación del organismo.

“Este instituto es esencial para el CSIC porque representa nuestra apuesta por una ciencia que se hace desde el territorio y para el territorio”, afirmó. “En un contexto de crisis sanitarias, climáticas y productivas, los centros como el de León son claves para anticipar los retos que afectan directamente al sector primario y al medio rural”.

Del Pino recordó que el CSIC mantiene una fuerte presencia en Castilla y León, con varios centros y grupos de investigación activos, y resaltó que “la colaboración con las universidades multiplica el impacto del conocimiento y mejora la capacidad de respuesta ante los desafíos sociales y económicos”.

Una alianza consolidada y con proyección internacional

El Instituto de Ganadería de Montaña nació en 2008 a partir de la antigua Estación Agrícola Experimental de León, fundada en 1965, como resultado de la colaboración entre la Universidad de León y el CSIC.

A lo largo de sus 17 años de trayectoria, el Instituto se ha convertido en un referente científico en producción y sanidad animal, gracias a su labor en la investigación aplicada, la transferencia tecnológica y la formación de personal investigador.

Con líneas de trabajo que abarcan desde la nutrición animal y la mejora de la eficiencia productiva hasta la epidemiología y la lucha contra enfermedades emergentes, el Instituto colabora estrechamente con empresas y entidades públicas del sector agroganadero.

“Nuestro objetivo común es claro: contribuir al desarrollo del medio rural, al bienestar animal y a la sostenibilidad del sector ganadero”, concluyó la rectora.