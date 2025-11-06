Labemprende vuelve a Coyanza para alentar a los jóvenes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan tiene una nueva cita con Labemprede, el laboratorio de emprendiniento itinerante en el que se proponen talleres para reflexionar y profundizar en la inicitiva emprendedora.

La capital coyantina vuelve a acoger este evento los próximos 10 y 11 de noviembre en la plaza mayor en horario de 09 a 14 horas y de 16 a 19 horas con el objetivo de ofrecer un espacio interactivo que fomente las actitudes emprendedoras de los jóvenes y de los estudiantes.

La participación se llevará a cabo previa reserva (en grupos) y también se desarrollarán visitas libres. El personal de dinamización adaptará los recursos del espacio para que el recorrido pueda realizarse de forma autónoma en caso de visitas libres de familias y jóvenes.

Más detalles

Labemprende está dirigido a grupos de estudiantes de secundaria, de entre 14 y 18 años principalmente, si bien pueden participar también grupos procedentes de escuelas especializadas en ciclos formativos para mayores de 18 años y de escuelas de adultos, así como grupos familiares. En el taller, que se desplazará por todo el territorio, los participantes podrán disfrutar de un laboratorio de actividades con un taller interactivo y multimedia donde aprenderán el concepto de emprendimiento y las características y valores de una actitud emprendedora.

La experiencia toma forma dentro de un autobús que se convierte en una unidad móvil totalmente adaptada para facilitar el acceso y la participación de las personas con movilidad reducida a lo largo de la actividad.

El espacio cuenta con diferentes ámbitos de experimentación diseñados detenidamente con la idea de que el público se vaya situando gradualmente en la experiencia de lo que supone emprender a través de distintas etapas: