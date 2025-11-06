Las medidas contra la dermatosis cumplen 15 días sin casos y a la espera de ampliación

Publicado por Ana Gil Redactora Villablino Creado: Actualizado:

Esta sábado se cumplen los quince días de suspensión de las ferias, mercados y concentraciones de ganado impuestos por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC) que afecta desde hace semanas al ganado bovino.

El pasado 25 de octubre la Junta determinó que, durante un plazo de dos semanas, entrarían en vigor las prohibiciones de movimientos de ganado «en base al principio de máxima prevención, para proteger la sanidad animal y la estabilidad del sector ganadero, siendo revisada de forma continuada en función de la evolución epidemiológica». Un plazo que expira el próximo sábado 8 de noviembre, fecha en la que se decidirá si se prorroga o no la orden. Por el momento, desde la administración autonómica confirman en que no se han registrados casos de la enfermedad en la Comunidad y que los que ha habido hasta ahora se siguen limitando a Cataluña. La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, aseguró este miércoles que es «necesario» tomar medidas dada su rápida transmisión. Según explicó, la situación «no ha mejorado» y es una enfermedad «que puede pasar rápido de una explotación a otra».

Desde Asaja

Unas restricciones a la movilidad que están afectando a todo el territorio nacional, puesto que todas las comunidades autónomas han adoptado medidas similares para hacer frente a la dermatosis. Para el secretario general de Asaja, José Antonio Turrado, las medidas de control están afectando a los movimientos habituales de ganado y, por extensión, a la ganadería trashumante, además de a la compra-venta de cabezas de ganado y la llegada, por ejemplo, de sementales desde Francia.

Según Turrado, el ganadero entiende que la dermatosis nodular contagiosa es una situación grave que conviene evitar, aunque se vea con cierta distancia. «Merece la pena esta incomodidad en beneficio de la seguridad», afirma.

Sin cambios

El secretario general de Asaja explica que «las cosas no están cambiando», con lo que es previsible que la orden de la Junta se amplíe a partir de este sábado, si bien argumenta que el hecho de que la enfermedad y los casos registrados no hayan ido a peor es bueno. «Es un incordio, pero hay que atenerse a las medidas porque las consecuencias para la ganadería pueden ser muy graves», asegura. En este sentido, recuerda que la llegada de la enfermedad bovina supodría el sacrificio de todos los animales de la explotación afectada, una casuística que en el caso de la provincia leonesa tendría enormes repercusiones, pues aquí las explotaciones pequeñas de vacuno de leche han ido desapareciendo en los últimos años y han quedado las de mayor tamaño. Algunas de ellas, incluso superan las 500 cabezas de ganado y pueden superar las mil y hay zonas en las que la ganadería de leche está muy concentrada. La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica de difusión principalmente vectorial por insectos, por lo que exige extremar la bioseguridad y reducir concentraciones que faciliten la transmisión.