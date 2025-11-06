España prohíbe la cría de aves de corral al aire libre a partir del lunes ante el aumento de casos de gripe aviar

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha reforzado las medidas de control y prevención frente a la gripe aviar ante el aumento de casos detectados en las últimas semanas en aves silvestres y de corral. A partir del próximo 10 de noviembre entrarán en vigor nuevas restricciones en las zonas de especial riesgo y vigilancia, en respuesta a lo que el departamento califica como una «tendencia al empeoramiento de la situación con el consiguiente aumento del riesgo para España».

La orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado establece la prohibición de criar patos y gansos junto a otras especies de corral, así como la cría al aire libre. Cuando no sea posible mantener a los animales en recintos cerrados, se permitirá hacerlo únicamente con la colocación de telas pajareras o dispositivos que impidan el contacto con aves silvestres. También quedará prohibido suministrar agua procedente de depósitos accesibles a aves salvajes y se limitará la presencia de aves de corral en ferias, exposiciones o celebraciones culturales, salvo autorización específica tras una evaluación del riesgo por parte de las comunidades autónomas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho un llamamiento a la calma y a la precaución en el que considera «el momento más peligroso» de expansión del virus, al tiempo que ha subrayado la importancia de respetar las normas de bioseguridad. «Si adoptamos las medidas que tenemos que adoptar, podemos frenar la expansión del mal que supone la gripe aviar», señaló durante la inauguración del salón Expo Sagris, celebrado en Ifema Madrid. Planas recordó además que la migración de aves silvestres se está produciendo en fechas distintas a las habituales debido al cambio climático, lo que aumenta el riesgo de contagio para las producciones avícolas nacionales.

España concentra actualmente 14 de los 139 focos de gripe aviar de alta patogenicidad detectados en aves de corral en la Unión Europea entre el 1 de julio y el 5 de noviembre de 2025. El país ha registrado además 68 focos en aves silvestres y cinco en aves cautivas durante la actual temporada 2025-2026. Alemania, Polonia e Italia se mantienen como los países con mayor número de brotes en la UE, aunque el Ministerio advierte de que el descenso de las temperaturas y los mapas de riesgo comarcal aconsejan reforzar las medidas de prevención también en el territorio español.

El ministro ha insistido en la necesidad de «tener muy presentes» las medidas de desinfección y control, y ha asegurado que el Gobierno ya había advertido desde hace meses de la posibilidad de un repunte con la llegada del otoño. «Lo que hacemos a partir del día 10 es reforzar las condiciones en las zonas más vulnerables y recordar la situación para el conjunto del país», ha explicado.

La ganadería avícola española afronta así un periodo de máxima vigilancia tras una sucesión de brotes desde el verano. Los primeros focos se detectaron en Extremadura y Castilla-La Mancha en julio, a los que siguieron nuevos casos en Galicia, Andalucía, Madrid, Aragón y Castilla y León. Algunos de ellos obligaron al sacrificio de miles de aves y a la suspensión de ferias y exposiciones avícolas en distintos puntos del país. Con las nuevas medidas, el Ministerio confía en contener la propagación del virus y garantizar la seguridad sanitaria del sector avícola, uno de los pilares de la producción ganadera nacional.

El Gobierno recuerda que la gripe aviar no representa un riesgo directo para la población, aunque sí tiene un fuerte impacto económico en el sector. Por ello, Planas ha apelado a la colaboración de las comunidades autónomas, los ganaderos y las organizaciones del sector para extremar la vigilancia, aplicar los protocolos de bioseguridad y mantener informados a los consumidores. «El esfuerzo conjunto es la mejor garantía para proteger nuestra sanidad animal y la estabilidad de una actividad que es esencial para el medio rural», ha concluido el ministro.