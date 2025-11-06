Castilla y León amplía al 30 de noviembre la suspensión de ferias y mercados de ganado

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ampliará hasta el 30 de noviembre la suspensión de todas las ferias, mercados y cualesquiera concentraciones de ganado de la Comunidad con el objetivo de reforzar la prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que afecta al ganado vacuno. Mañana se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la prórroga de esta medida ante el riesgo de transmisión de esta enfermedad.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, significó que estas medidas, «oportunas y necesarias», se han alcanzado con un «amplio» acuerdo con las organizaciones agrarias, por lo que subrayó existe un «nivel de conformidad bastante amplio».

Al respecto, señaló que la dermatosis nodular se concentra dentro de Cataluña, pero advirtió de que existe un riesgo «muy alto» de transmisión a otras comunidades , por lo que defendió la necesidad de limitar el movimiento de ganado para evitar el contagio entre las reses.

Asimismo, Fernández Carriedo aclaró que estas prohibiciones permiten el movimiento de ganado de una única explotación, es decir, que tenga un «único código», ya que la Junta busca que no se mezclen los animales procedentes de varias granjas, ya que al regresar a las mismas podrían contagiar al resto.

De esta forma, el portavoz de la Junta apuntó que esto permite celebrar festejos, como el Toro Jubilo de Medinaceli (Soria).