Arrancan las jornadas entorno al cocido gordónes

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, junto a la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, inauguró este jueves oficialmente las XXIII Jornadas Gastronómicas del Cocido Gordonés en el Restaurante Nómada630 de Huergas de Gordón.

El evento se celebrará los fines de semana del 15 y 16, y 22 y 23 de noviembre, ofreciendo la oportunidad de disfrutar del emblemático cocido gordonés, símbolo de tradición y hospitalidad local.

Los restaurantes participantes son La Hornaguera, Casa Senén, Tarabico, Entrepeñas, Bicis & Vacas y Nómada630 serán los encargados de ofrecer el menú tradicional, con un precio de 25 euros.