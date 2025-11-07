El PP de León acusa a Sánchez de "abandono" y le reprocha el "cero euros y cero actuaciones" en Torneros

El presidente provincial y varios miembros del comité de dirección del PP de León mantuvieron esta semana un encuentro con alcaldes y portavoces de la zona de Astorgadl

El PP de León acusa a Sánchez de "abandono" y le reprocha el "cero euros y cero actuaciones" en TornerosEl PP de León resaltó los “compromisos” de la Junta con la provincia frente al “abandono” del Gobierno de Pedro Sánchez. Esta diferencia es la que distingue, según el presidente provincial, Juan Carlos Suárez-Quiñones, “las políticas que pone en marcha el Partido Popular, basada en los hechos frente a las que impulse el Gobierno de España que no va más allá de los anuncios”.

El presidente provincial y varios miembros del comité de dirección del PP de León mantuvieron esta semana un encuentro con alcaldes y portavoces de la zona de Astorga, una reunión en la que también participaron seis diputados provinciales, para abundar en las actuaciones que lleva a cabo el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco de impulso a políticas sociales y de desarrollo económico ante el próximo horizonte de las elecciones autonómicas.

El presidente provincial incidió en el mensaje que el Partido Popular “demuestra con hechos” sus políticas. Frente al ruido del resto de partidos, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco es de dar nueces. Y puso como uno de los ejemplos más palpables la inversión de más de 100 millones de euros en el impulso de suelo industrial de calidad en la provincia. “En Villadangos está la segunda fase ya finalizada, actualmente en obra nuevos accesos, se ha iniciado la segunda fase del Parque Tecnológico de León, la ampliación de El Bayo en el Bierzo con nuevos accesos, depuradora, etc, a lo que se suma el reciente anuncio de la ampliación del Polígono de la Llanada en Ponferrada”.

Frente a ello, prosiguió, el Gobierno Central “cero euros y cero actuaciones” en la plataforma logística de Torneros, pese que “en el año 2022 presentaron en San Marcos el proyecto a bombo y platillo, prometiendo obras en el 2023 y tres años después cero”. Y como ésta un “listado interminable de promesas vacías y ningún compromiso con León”.

Suárez-Quiñones incidió que “en los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez no se ha hecho ninguno de los grandes proyectos pendientes en la provincia”, muchos de ellos incluidos en el acuerdo de gobierno en la Diputación firmado por el PSOE y la UPL en 2019. Y para muestra las recientes visitas del presidente del Gobierno y una pléyade de ministros y ministras a León “que vienen con las manos vacías y se marchan con ellas igual de vacías”.

Por eso, alentó a los alcaldes y portavoces a “hacer suyas” las próximas elecciones autonómicas con el objetivo de “mejorar los resultados de las elecciones de hace cuatro años”, pues “la continuidad del Partido Popular y de Alfonso Fernández Mañueco al frente del Gobierno de la Junta de Castilla y León es la única oportunidad que tiene esta provincia para progresar”.

Y así lo demuestran los hechos del importante incremento del 25% en las inversiones reales en la provincia contempladas en el proyecto de ley de Presupuestos de la Junta para 2026 frente a la disminución de las inversiones en un 11% en el último presupuesto del Gobierno de España. “Esperamos que estas cuentas sean aprobadas y que la ‘pinza’ que, actualmente, forman el PSOE y VOX en las Cortes de Castilla y León no impida el progreso de nuestra tierra”, concluyó.

Los alcaldes y portavoces pusieron de manifiesto “el mal funcionamiento” de la Diputación, donde PSOE y UPL “no están implicados con las necesidades de los municipios” ya que “los proyectos se ralentizan, la carga burocrática cada vez es mayor y los ayuntamientos tienen más dificultades para llevar a cabo sus iniciativas porque se demoran mucho las resoluciones de todas las convocatorias de ayudas y subvenciones”.