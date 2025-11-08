La Universidad de León acoge una jornada dedicada a la ganadería extensiva

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León (Avetcyl) ha organizado una jornada dedicada a ‘La Ganadería extensiva en Castilla y León’, que se elebrará el próximo lunes, 10 de noviembre, a partir de las 16:50 horas en el Paraninfo Félix Gordón Ordás del Edificio El Albéitar, situado en el número 25 de la avenida de la Facultad de Veterinaria.

La jornada estará abierta a la participación de todas las personas que deseen asistir, contará con la intervención de reconocidos especialistas, y ofrece un interesante programa que se ha articulado en torno a tres grandes temas relacionados con la ganadería extensiva: el factor animal, el impacto ambiental (una sola salud) y retos y oportunidades tecnológicas.

El primero de ellos ha sido coordinado por Carlos Gonzalo Abascal, catedrático de producción animal de la Universidad de León (ULE), dará comienzo a las 17:00 horas, y contará con la intervención del también catedrático Fernando de la Fuente Crespo, que estará acompañado por Benedicto Gonzalo Yagüe, ganadero en sistema extensivo En cuanto al apartado de impacto ambiental, intervendrá a las 17:45 horas Francisco Javier Giráldez García, investigador del Instituto de Ganadería de Montaña (IGM), centro mixto de la ULE y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que será presentado por el catedrático de Ecología y premio CyL de Medio Ambiente, Estanislao de Luis Calabuig.

Retos y oportunidades

Finalmente, el tercero de los ejes sobre los que se ha estructurado a jornada tratará sobre los retos y las oportunidades tecnológicas y ha sido coordinado por el catedrático de la ULE José Manuel Gonzalo Orden. En este caso se contará con la intervención, a partir de las 18:35 horas, de Francisco Maroto Molina, profesor de producción animal de la Universidad de Córdoba, y Lidia Sánchez González, profesora de robótica de la ULE.

La jornada concluirá con un coloquio general coordinado por Vicente González Eguren, vicesecretario general de la Avetcyl, en el que participarán todos los ponentes, y al que también está previsto que se incorpore Carlos del Cubillo, de la empresa Digitanimal.