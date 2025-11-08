Dos heridos al chocar dos coches de rally y caer por un talud de seis metros en Cármenes (León)

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dos hombres jóvenes han resultado heridos tras colisionar esta tarde dos vehículos de rally y caer uno de ellos por un talud de unos seis metros en la localidad de Lavandera, en el término municipal de Cármenes, en León.

Según han informado fuentes del 112, el suceso se ha producido en torno a las dos de la tarde de este sábado cuando un vehículo de rally ha chocado por alcance contra otro y ha caído por un talud de unos seis metros.

Los alertantes han indicado al 1-1-2 que había dos personas heridas, dos hombres jóvenes, ambos conscientes, y uno de ellos al parecer con dificultades para abandonar el vehículo.

Los heridos se encuentran en una zona accesible para los servicios de emergencias, aunque se ha enviado al lugar un helicóptero sanitario y una ambulancia.